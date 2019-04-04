Зеленський в роботі дуже жорсткий: Шоптенко про спільне шоу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко брали участь в шоу Танці з зірками

Володимир Зеленський у роботі серйозний і жорсткий, зізналася відома українська танцівниця, чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Раніше хореограф брала участь у шоу "Танці з зірками", в якому їх пара навіть здобула перемогу.

В інтерв'ю "Перші Другі" на телеканалі Zik Шоптенко відповіла на запитання Наталії Влащенко про характер Зеленського, який зараз балотується у президенти України.

"У танці та у манері керувати автомобілем завжди видно характер людини. Що ви можете сказати про його психофізику. Який він в роботі?" - запитала ведуча ток-шоу.

Фото: Олена Шаптенко (скріншот)

"Людина з дуже гострим розумом. У нього чудове почуття гумору, звісно. І при цьому в роботі він дуже серйозний. Дуже жорсткий. Але це в принципі правильно. Якби він був іншим, то нічого б не домігся", - сказала Шоптенко.

Вона зізналася, що оскільки брала участь із Зеленським у танцювальному шоу дуже давно, тож тепер їй важко згадувати.

Відео: Танці з зірками / Шоптенко і Зеленський / 2009

Відповідаючи на питання про те, в чому була перевага їх пари, Шоптенко висловила припущення, що "тут всі фактори зійшлися воєдино".

"У нас вийшла дуже цікава пара. Я високого зросту, мовчазна 18-річна дівчинка, божий одуванчик. Світленька, яка рідко говорить і добре танцює. І такий дуже дотепний, темноволосий симпатичний чоловік із дивним голосом. Я так його завжди називала. Мені здається, що зовнішні чинники", - сказала вона.

Олена додала, що пишається їх танцями.

Відео: Танці з зірками / Шоптенко і Зеленський / 2009

"Вова, безумовно, дуже цікавий, плюс його ставлення до всього цього, енергетика, то що ми робили... Мені було 18 років і я не розуміла, як у мене це виходило, тому що не було хореографічного досвіду. Ось дай Бог би зараз так робити - коли ти не думаєш, а просто робиш. Чим доросліше становишся, тим складніше так жити", - сказала Шоптенко.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до того, що артисти останнім часом приймають досить активну участь у політиці, чемпіонка зізналася: "дуже двояке".

Відео: Танці з зірками / Шоптенко і Зеленський / 2011

"Я колись була категорично проти змішування танцювального і вокального. Я вважала, що танцюристи повинні бути танцюристами, а вокалісти - вокалістами. Потім із часом я переглянула своє ставлення до цього, бо - чому ні? У нас в принципі глобальна тенденція всілякого симбіозу, експериментів. Нестандартні, креативні рішення перемагають. Важко сказати, добре це чи погано. Мені здається, потрібно поспостерігати, що буде далі", - відповіла вона і додала, що "з одного боку, напевно, це трохи неправильно. З іншого боку - в американській історії таке бувало досить часто".

На це Влащенко уточнила, що Рональд Рейган і Арнольд Шварценеггер перед тим, як стати президентом і губернатором, що вже брали участь у політиці.

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

Як повідомлялося раніше, дебати Зеленського та Порошенка на стадіоні в Києві може провести відомий шоумен та ведучий Сергій Притула. Він заявив, що в може попрацювати модератором на дебатах на безоплатній основі.

Зазначимо також, що нещодавно з'явилася інформація, що дебати можуть взагалі не відбутися. Причиною цього можуть назвати те, що Порошенко нібито не виконав усіх вимог, які йому поставив лідер "Кварталу 95".