Зеленский в работе очень жесткий: Шоптенко о совместном шоу (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко участвовали в шоу Танці з зірками

Владимир Зеленский в работе серьезный и жесткий, призналась известная украинская танцовщица, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко. Ранее хореограф принимала участие в шоу "Танці з зірками", в котором их пара даже одержала победу.

В интервью "Перші Другі" на телеканале Zik Шоптенко ответила на вопросы Натальи Влащенко о характере Зеленского, который сейчас баллотируется в президенты Украины.

"В танце и в манере управлять автомобилем всегда виден характер человека. Что вы можете сказать о его психофизике. Какой он в работе?" - спросила ведущая ток-шоу.

Фото: Алена Шаптенко (скриншот)

"Человек с очень острым умом. У него прекрасное чувство юмора, естественно. И при этом в работе он очень серьезный. Очень жесткий. Но это в принципе правильно. Если бы он был другим, то ничего бы не добился", - сказала Шоптенко.

Она призналась, что так как участвовала с Зеленским в танцевальном шоу очень давно, поэтому теперь ей трудно вспоминать.

Видео: Танці з зірками / Шоптенко и Зеленский / 2009

Отвечая на вопрос о том, в чем было преимущество их пары, Шоптенко высказала предположение, что "тут все факторы сошлись воедино".

"У нас получилась очень интересная пара. Я высокого роста, молчаливая 18-летняя девочка, божий одуванчик. Светленькая, которая редко говрит и хорошо танцует. И такой очень остроумный, темноволосый симпатичный мужчина со странным голосом. Я так его всегда называла. Мне кажется, что внешние факторы", - сказала она.

Алена добавила, что гордится их танцами.

Видео: Танці з зірками / Шоптенко и Зеленский / 2009

"Вова, безусловно, очень интересный, плюс его отношение ко всему этому, энергетика, то что мы делали... Мне было 18 лет и я не понимала, как у меня это получалось, потому что не было хореографического опыта. Вот дай Бог бы сейчас так делать - когда ты не думаешь, а просто делаешь. Чем взрослее становишся, тем сложнее так жить", - сказала Шоптенко.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что артисты в последнее время принимают достаточно активное участие в политике, чемпионка призналась: "очень двоякое".

Видео: Танці з зірками / Шоптенко и Зеленский / 2011

"Я когда-то была категорически против смешения танцевального и вокального. Я считала, что танцоры должны быть танцорами, а вокалисты - вокалистами. Потом со временем я пересмотрела свое отношение к этому, потому что - почему нет? У нас в принципе глобальная тенденция всевозможного симбиоза, экспериментов. Нестандартные, креативные решения побеждают. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Мне кажется, нужно понаблюдать, что будет дальше", - ответила она и добавила, что "с одной стороны, наверное, это немного неправильно. С другой стороны - в американской истории такое бывало достаточно часто".

На это Влащенко уточнила, что Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер перед тем, как стать президентом и губернатором, уже участвовали в политике.

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Как сообщалось ранее, дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе в Киеве может провести известный шоумен и ведущий Сергей Притула. Он заявил, что в может поработать модератором на дебатах на безвозмездной основе.

Отметим также, что недавно появилась информация, что дебаты могут вообще не состояться. Причиной этого могут назвать то, что Порошенко якобы не выполнил всех требований, которые ему поставил лидер "Квартала 95".