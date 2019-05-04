Зеленський розповів, що буде робити з паспортами в ОРДЛО: реакція мережі

Зеленський розповів, як планує відповісти на видачу паспортів РФ в ОРДЛО
Зеленський розповів про відповідь на видачу паспортів РФ в ОРДЛО. Новообраний президент заявив, що у нього є "кілька ходів" в якості відповіді на ініціативу Кремля відносно ввидачі російських паспортів жителям окупованих територій так званих ДНР і ЛНР. Про це заявив Зеленський перед зустріччю у ВР. У соціальній мережі Facebook під публікацією РБК-Украина користувачі висловили свою думку на відповідь Зеленського.
"У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними... Тому будемо поки готувати, а потім ми покажемо всім", - заявив Зеленський.
Перед цим він також розповів, коли хоче провести інавгурацію. У мережі вже відреагували на заяву новообраного президента.
Зеленський розповів про відповіді на видачу паспортів РФ в ОРДЛО (фото: РБК-Україна)
У Facebook по-різному поставилися до заяви майбутнього гаранта. Деякі відзначають, що розкривати плани до їх затвердження не варто, так як цим може скористатися Кремль. А деякі вважають, що коментувати що-небудь варто тільки після того, як Зеленський почне вступить на посаду і почне діяти:
Зеленський розповів про відповіді на видачу паспортів РФ в ОРДЛО – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше у Зеленського розповіли про інавгурацію.
Раніше ми писали про те, як у Володимира Зеленського виникла ідея про те, щоб провести дебати на НСК "Олімпійський".
А також про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.