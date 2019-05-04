Зеленский рассказал, что будет делать с паспортами в ОРДЛО: реакция сети

Зеленский рассказал, как планирует ответить на выдачу паспортов РФ в ОРДЛО
Зеленский рассказал об ответе на выдачу паспортов РФ в ОРДЛО. Новоизбранный президент заявил, что у него есть "несколько ходов" в качестве ответа инициативе Кремля о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий так называемых ДНР и ЛНР. Об этом Зеленский заявил перед встречей в ВР. В социальной сети Facebook под публикацией РБК-Украина пользователи выразили свое мнение на ответ Зеленского.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными... Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем всем", - заявил Зеленский.
Перед этим он также рассказал, когда хочет провести инаугурацию. В сети уже отреагировали на заявление новоизбранного президента.
Зеленский рассказал об ответе на выдачу паспортов РФ в ОРДЛО (фото: РБК-Украина)
В Facebook по-разному отнеслись к заявлению будущего гаранта. Некоторые отмечают, что раскрывать планы до их утверждения не стоит, так как этим может воспользоваться Кремль. А некоторые считают, что комментировать что-либо стоит только после того, как Зеленский начнет вступит в должность и начнет действовать:
Зеленский рассказал об ответе на выдачу паспортов РФ в ОРДЛО – реакция сети (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее у Зеленского рассказали об инаугурации.
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