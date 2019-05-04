Зеленський розповів про плани на інавгурацію: бурхлива реакція мережі

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня, про що він буде говорити з головами фракцій. Про це новообраний президент заявив перед зустріччю біля ВР, передає кореспондент РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook відреагували на заяву майбутнього гаранта. Між користувачами мережі виникли протиріччя.

Як повідомлялося раніше, Зеленський хоче познайомитися з депутатами і лідерами парламентських фракцій. Також, новообраний президент запропонує призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Буде знайомство з депутатами, з лідерами фракцій. Ми будемо пропонувати 19 число. Так хочемо. Найголовніше це питання, почнемо з цього. Можуть бути різні зустрічі, окремі зустрічі. Але ми хочемо одну відверту зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось", - заявив новообраний президент.

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня – реакція мережі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Під публікацією РБК-Україна в Facebook читачі висловили свою думку з приводу намірів Зеленського:

Хотіти не шкідливо.

Ми за інавгурацію і швидкий розпуск ВР!!!! Нехай нероби йдуть разом з ПО.

Чим швидше, тим краще!

Правильно хоче.

Інавгурація пройде за законодавством України і Зеленський вступить в права президента після п'ятирічного терміну президентства Порошенко.

Та роби цю свою інавгурацію коли хочеш, головне, щоб вона людям боком не вилізла. А ще гірше, щоб люди від сорому НЕ відверталися, а так вперед і з піснею, корону не забудь!

Давайте швидше, бо ті 73% задовбали вже...

Швидше б, всі чекають!

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше у Зеленського розповіли про інавгурацію.

Раніше ми писали про те, як у Володимира Зеленського виникла ідея про те, щоб провести дебати на НСК "Олімпійський".

А також про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.