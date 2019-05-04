Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (коллаж РБК-Украина)
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, о чем он будет говорить с главами фракций. Об этом новоизбранный президент заявил перед встречей возле ВР, передает корреспондент РБК-Украина. В социальной сети Facebook отреагировали на заявление будущего гаранта. Между пользователями сети возникли противоречия.
Как сообщалось ранее, Зеленский хочет познакомиться с депутатами и лидерами парламентских фракций. Также, новоизбранный президент предложит назначить дату инаугурации на 19 мая.
"Будет знакомство с депутатами, с лидерами фракций. Мы будем предлагать 19 число. Так хотим. Самый главный этот вопрос, начнем с этого. Могут быть различные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то", - заявил новоизбранный президент.
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Под публикацией РБК-Украина в Facebook читатели выразили свое мнение по поводу намерений Зеленского:
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее у Зеленского рассказали об инаугурации.
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