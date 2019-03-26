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Скаржтеся правильно: Супрун розповіла, що робити, якщо лікар порушує ваші права

STYLERПерсони    26.03.2019 - 19:02
Скаржтеся правильно: Супрун розповіла, що робити, якщо лікар порушує ваші права
Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уляна Супрун перерахувала всі способи подачі скарг на медичних працівників

Уляна Супрун розповіла українцям алгоритм дій у випадках, якщо вашому здоров'ю та здоров'ю ваших близьких заподіяно шкоду. Вона закликала повідомляти про такі випадки, щоб була можливість відслідковувати порушення більш ефективно і карати відповідальних.

Супрун пояснила, що кожен пацієнт має право звертатися щодо неправомірних дій лікарів або дій медичних працівників. Відповідальні за такі порушення – роботодавець (медичний заклад або приватний лікар).

Вона зазначила, що пацієнти часто розповідають про неприємні ситуації, але при цьому зізнаються, що не зафіксували порушення офіційно і тому довести що-небудь стає неможливим.

Подати скаргу можуть всі жителі України, яким виповнилося 18 років, до досягнення повноліття – за допомогою законних представників. Також можна подавати і колективні скарги.

Уляна Супрун назвала оптимальний варіант скарги – це письмове звернення, яке зареєстровано в установі. На таке звернення організація зобов'язана надати відповідь.

Скаржтеся правильно: Супрун розповіла, що робити, якщо лікар порушує ваші права

Якщо лікар заподій шкоди - скаржтеся (pixabay.com)

Якщо звернення пацієнт приносить особисто, то він повинен попросити його зареєструвати. Якщо надсилає поштою – то потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо електронним листом – то потрібно вказати електронну адресу, на яку зобов'язані надсилати відповідь. Це прописано в законі України "Про звернення громадян".

"Що потрібно зазначити в заяві:

- прізвище, ім'я, по батькові повністю

- місце проживання

- суть питання і чітке формулювання прохання чи вимоги; якщо хочете бути присутнім при розгляді звернення, потрібно це вказати

- підпис і дата.

Куди можна звернутися зі скаргою:

- Зверніться до головного лікаря з письмовою заявою/скаргою і попросіть її зареєструвати (в такому випадку вам зобов'язані надати відповідь)

- Якщо не вдалося вирішити ситуацію, то звертайтеся в департамент/ управління охорони вашого міста або області з письмовою заявою/скаргою і попросіть вхідний номер (це допоможе дізнатися про хід розгляду вашого запиту)

- Якщо не вдалося вирішити ситуацію, то зверніться на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади.

- Якщо не вдалося вирішити ситуацію, то зверніться на гарячу лінію уряду по телефону 1545", - перерахувала всі способи керівник МОЗ.

Також Уляна Супрун пояснила, що можна звернутися в Інспекцію з питань захисту прав споживачів. Це абсолютно безкоштовно.

Якщо всі перераховані вище інстанції не змогли вирішити питання, то пацієнт має право звернутися до суду. Також можна оскаржити рішення, яке було прийнято після подання скарги, але зробити це потрібно швидко, у встановлений законом термін.

Якщо заподіяння шкоди буде доведено, то пацієнт має право на компенсацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун попередила про небезпеку для здоров'я.

А також розповідали про те, що в Україні скасовують лікарняні і Уляна Супрун пояснила, чому.

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