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Жалуйтесь правильно: Супрун рассказала, что делать, если врач нарушает ваши права

STYLERПерсоны    26.03.2019 - 19:02
Жалуйтесь правильно: Супрун рассказала, что делать, если врач нарушает ваши права
Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уляна Супрун перечислила все способы подачи жалоб на медицинских сотрудников

Уляна Супрун рассказала украинцам алгоритм действий в случаях, если вашему здоровью или здоровью ваших близких причинен ущерб. Она призвала сообщать о таких случаях, чтобы была возможность отслеживать нарушения более эффективно и наказывать ответственных.

Супрун объяснила, что каждый пациент имеет право обращаться относительно неправомерных действий врачей или действий медицинских работников. Ответственные за такие нарушения – работодатель (медицинское учреждение или частный врач).

Она отметила, что пациенты часто рассказывают о неприятных ситуациях, но при этом признаются, что не зафиксировали нарушения официально и поэтому доказать что-либо становится невозможным.

Подать жалобу могут все жители Украины, которым исполнилось 18 лет, до достижения совершеннолетия – с помощью законных представителей. Также можно подавать и коллективные жалобы.

Уляна Супрун назвала оптимальный вариант жалобы – это письменное обращение, которое зарегистрировано в учреждение. На такое обращение организация обязана предоставить ответ.

Жалуйтесь правильно: Супрун рассказала, что делать, если врач нарушает ваши права

Если врач причини вред - жалуйтесь (pixabay.com)

Если обращение пациент приносит лично, то он должен попросить его зарегистрировать. Если отправляет по почте – то нужно отправлять заказным письмом, с уведомлением о вручении. Если электронным письмом – то нужно указать электронный адрес, на который обязаны отправить ответ. Это прописано в законе Украины "Об обращениях граждан".

"Что нужно указать в заявлении:

- фамилия, имя, отчество полностью

- место жительства

- суть вопроса и четкая формулировка просьбы или требования; если хотите присутствовать при рассмотрении обращения, нужно это указать

- подпись и дата.

Куда можно обратиться с жалобой:

- Обратитесь к главному врачу с письменным заявлением/жалобой и попросите ее зарегистрировать (в таком случае вам обязаны предоставить ответ)

- Если не удалось решить ситуацию, то обратитесь в департамент/ управление здравохранения вашего города или области с письменным заявлением/жалобой и попросите входящий номер (это поможет узнать ход рассмотрения вашего запроса)

- Если не удалось решить ситуацию, то обратитесь на горячую линию местных органов исполнительной власти.

- Если не удалось решить ситуацию, то обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545", - перечислила все способы руководитель МОЗ.

Также Уляна Супрун объяснила, что можно обратиться в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей. Это совершенно бесплатно.

Если все вышеперечисленные инстанции не смогли решить вопрос, то пациент имеет право обратиться в суд. Также можно оспорить решение, которое было принято после подачи жалобы, но сделать это нужно быстро, в установленный законом срок.

Если причинение вреда будет доказано, то пациент имеет право на компенсацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун предупредила об опасности для здоровья.

А также рассказывали о том, что в Украине отменяют больничные и Уляна Супрун объяснила, почему.

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