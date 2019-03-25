В Украине отменяют больничные: у Супрун подготовили кардинальные изменения

Фото: Отменят бумажные больничные (коллаж РБК-Украина)

Уже 26 миллионов украинцев зарегистрированы в электронной медицинской системе eHealth, говорит Уляна Супрун

В Минздраве отменят больничные в том виде, в котором они есть сейчас – в бумажном. Вместо этого больничные будут оформляться в электронном виде. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в интервью Радио Свобода.

С 1 апреля также рецепты врачей будут электронными.

Об этом Уляна Супрун заявила, отвечая на интервью журналиста о том, как в Украине будут вводиться электронные услуги.

"У нас есть система eHealth, где уже зарегистрировано 26 миллионов украинцев. С 1 апреля будут электронные рецепты, когда идете к своему семейному врачу, и они выписывают рецепт на доступные лекарства в государственную программу, где оплачиваются лекарства для людей, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой", - сказала Уляна Супрун.

Отныне у пациентов уже не будет бумажек. Вместо этого данные будут проходить через электронную систему, добавила она.

Фото: В Украине бумажные больничные заменят на электронные (pixabay.com)

По ее словам, также до конца года следует ожидать введения электронных больничных. С выпиской бумажных больничных связана большая коррупционная составляющая, заявила Уляна Супрун.

"Там есть очень большие коррупционные схемы, которые происходят по больничным. И мы уже имеем пилотную программу по электронной медицинской карте, где пациент идет к своему врачу, и вместо того, чтобы написать это все в медицинскую историю на бумаге, то это все будет сейчас в системе eHealth", - объяснила такие изменения Супрун.

По ее словам, после внедрения электронных больничных в метро уже не будет объявлений о том, что больничную справку можно купить за 200 гривен.

"Это уже будет невозможно. Вторая вещь – больничные мы будем получать от своих семейных врачей, от тех врачей, которые нас лечат. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Когда придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то отвечает не только этот человек, а врач, который выдал документ", - подчеркнула она.

По словам Уляны Супрун, когда будет профессиональное лицензирование врачей, то будет способ, чтобы наказать также и врача, можно будет даже отобрать лицензию.

Напомним, ранее Супрун назвала причины эпидемий в Украине. По ее словам, Украина сегодня занимает одно из первых мест в Европе по заболеваемости рядом болезней.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сделала сильное заявление о выборах президента Украины. В первую очередь она обратилась к тем, кто хочет уехать из страны из-за возможной победы того или иного кандидата.