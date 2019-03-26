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Мы это едим: Супрун предупредила об опасности для здоровья

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 08:02
Мы это едим: Супрун предупредила об опасности для здоровья
Супрун рассказала об опасности пластика (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун посоветовала сортировать пластик, который убивает экосистему и оказывает вред здоровью человека

Уляна Супрун рассказала об опасности для организма человека частиц микропластика, который загрязняет экосистему и попадает в человека с пищей через пищевую цепочку. Об этом она написала на своей Facebook-странице

И. о. министра здравоохранения рассказала, что микроскопические части пластика, меньше 5 миллиметров, присутствуют в арктических ледниках, морях, реках и океанах, почве, соли, меде и даже в воздухе.

Больше всего пластиком загрязнена вода, пишет Супрун. При чем, микропластик есть как в кране, так и в бутылках. Ученые провели исследования и обнаружили, что 80% образцов воды со всего мира были загрязнены микропластиком.

Большую роль в распространении микропластика играют представители морской фауны - он присутствует в организме более 220 видов морских жителей.

"Микропластик настолько распространен, что встраивается в нашу пищевую цепочку. Некоторые организмы, к примеру, планктоны, могут поглощать пластик, дальше их едят крупные животные и, наконец, микропластик попадает на наш стол", - пишет Уляна Супрун.

Мы это едим: Супрун предупредила об опасности для здоровья

Супрун рассказала об опасности пластика (фото: facebook.com/ulanasuprun/)

По словам главы Минздрава, около 90% микропластика выводится из человеческого организма. Однако десять процентов, что остаются, могут вызвать локальные воспаления, влиять на микробиом пищеварительной системы, высвобождать токсины.

Сегодня человечество производит около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, половина из которых - для одноразового использования. А свыше 8 млн тонн пластика попадает в океан. Эта проблема приобрела глобальный масштаб.

Уляна Супрун посоветовала меньше использовать пластик, покупать воду в стеклянной таре или брать бутылку воды с собой, чтобы не покупать в магазине.

"По возможности сортируйте пластик и отдавайте его на переработку", - советует Супрун.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала, что Минздрав отменит больничные в том виде, в котором они есть сейчас - в бумажном. Зато больничные будут оформляться в электронном виде.

Также мы сообщали о том, что и. о. министра здравоохранения сделала сильное заявление о выборах президента Украины. Она обратилась к тем, кто хочет уехать из страны из-за возможной победы того или иного кандидата.

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