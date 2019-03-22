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Если Х выиграет выборы - я эмигрирую из страны: Супрун сделала сильное заявление

STYLERВыборы 2019    22.03.2019 - 18:21
Если Х выиграет выборы - я эмигрирую из страны: Супрун сделала сильное заявление
Супрун перед выборами 2019 раскритиковала украинцев (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун считает, что украинцы не должны полагаться на мессию и ждать, что за них все решат

Ульяна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

И. о. министра здравоохранения рассказала историю ее бабушки и дедушки, которые эмигрировали из Украины в 40-х годах прошлого века. Они бежали от расстрела или ссылки в Сибирь. А такому решению предшествовала борьба за Украинское самостоятельное соборное государство против самых страшных империй ХХ века.

"Если Х выиграет выборы - я эмигрирую из страны". Когда я читаю подобную реакцию на те или иные социологические опросы или политические прогнозы, меня всегда охватывает злость", - написала Супрун.

Глава Минздрава считает, что нельзя быть пессимистами, опускать руки и ныть. При чем, большое количество украинцев ментально бежит из страны, физически оставаясь здесь, и не борется за свои мечты. Несмотря на то, что у них есть возможность жить в независимом государстве, за которое кровью боролись наши предки.

Если Х выиграет выборы - я эмигрирую из страны: Супрун сделала сильное заявление

Супрун перед выборами 2019 раскритиковала украинцев (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Украинцы, которые не доверяют друг другу, верят в мессий, живущих горизонтом планирования в несколько месяцев, постоянно ссорятся относительно того "кто?", а не "для чего?" или "как?", ждут быстрых глобальных перемен, мечтают о лучшей жизни за рубежом - идеальные украинцы для Кремля", - считает Супрун.

Таких украинцев, считает Супрун, легко покорить, заставить колебаться, сомневаться и постоянно ждать прихода мессии.

Нам стоит создавать страну свободных людей, которые строят эффективные институты, умеют доверять друг другу и объединяться, придерживаются правил и воюют за справедливость. Такая страна не может быть разрушена даже самым пессимистическим результатом любых голосований на выборах, - считает министр.

Она посоветовала перестать сомневаться в самих себе, не полагаться на политиков, а строить будущее своими руками.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед выборами президента Украины страну накроют магнитные бури. Это может стать причиной обострения болезней и плохого самочувствия украинцев.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский выразил свое мнение относительно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. По его мнению, каждый украинец должен прийти на выборы и проголосовать.

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