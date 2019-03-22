Что делать, если заставляют голосовать за конкретного кандидата: советы экспертов

Выборы 2019 – что делать, если заставляют голосовать (фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, что делать, если заставляют голосовать за конкретного кандидата

Выборы 2019 еще не прошли, однако количество нарушений, связанных с ходом избирательного процесса, уже бьет рекорды. С момента старта президентской кампании в Национальную полицию поступило более 3 тысяч обращений,связанных с нарушениями избирательного законодательства. Большинство из них связаны с подкупом либо с использованием административного ресурса. STYLER узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.

Слово закона

Политолог Никита Трачук рассказал, что нужно делать избирателям, если начальство либо другие лица заставляют выбрать конкретного кандидата.

"Применение насилия, угроз, обмана, подкупа или любых других действий, препятствующих свободному формированию и свободному выявлению воли избирателя, запрещается", – цитирует политолог ст. 6 п. 2 ЗУ "О выборах Президента Украины" от 05.03.1999 № 474-XIV.

При наличии прямого или косвенного указания отдать свой голос за конкретного кандидата важно обратиться в полицию, считает политолог Никита Трачук.

"Для обеспечения свободы выбора важно обратиться в полицию. Нарушения, связанные с принуждениями к голосованию за конкретного кандидата, должны быть выявлены, проверены, а люди, использующие "админресурс" обязаны ответить за препятствие свободному голосованию по статье 157 УК Украины. К правоохранителям нужно идти с доказательствами. Это могут быть как видео-, аудиоматериалы, так и наличие свидетелей. Попытки восстановить справедливость и указать на нарушения активно "караются" незаконными увольнениями со стороны начальства, так что практически никто не обращается в полицию. Многие просто не знают своих прав и держатся за рабочие места", – рассказывает эксперт.

Уловки

Помимо обращения в полицию, он выделил несколько уловок, которые ранее использовалась на выборах. Правда и эти методы не являются законными, за фотографию бюллетеня предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

"Есть хитрый способ – взять маленькую ниточку, положить ее в виде галочки возле кандидата, за которого начальство попросило проголосовать и сделать снимок. Это распространенная практика, когда вы не жертвуете служебным положением, но остаетесь верны своему выбору", – рассказал Трачук.

Что делать, если заставляют голосовать (фото: Светлана Борисовская/УНИАН)

Эксперт добавил, что каждый избиратель имеет право заменить бланк, в случае, если он его нечаянно испортил. Таким образом, можно признать недействительным бланк, на котором гражданин указал "угодного" начальству кандидата и проголосовать свободно.

"Многие ранее поступали так: шли с бланком в избирательную кабинку, отмечали "нужного" кандидата, после чего подходили к избирательной комиссии и меняли бланк, заявив, что нечаянно поставили галочку не туда", – добавляет эксперт.

Среди подобных способов выделяют также использование специальных чернил.

"Существуют ручки со специальными чернилами, которые исчезают через некоторое время. Ею ставится галочка напротив того кандидата, за которого заставили голосовать, а нормальной ручкой отмечается личный выбор. Спустя час или два первый крестик исчезает, а выбор избирателя останется в силе", – рассказывает политолог.

Выборы 2019 (фото: Светлана Борисовская/УНИАН)

Блогер, несмотря на наличие и распространенность различных уловок, не рекомендует идти на нарушение закона и фото-, видеофиксацию волеизъявления.

"Нелишним будет напомнить начальству или любому другому ответственному лицу, что за воспрепятствование осуществлению избирательного права предусмотрена уголовная ответственность. Не забывайте, никто не имеет права принудить человека преступить закон", – резюмирует политолог.

Уголовная ответственность за нарушение избирательного права

Голосовать или не голосовать – личное дело каждого, а за пренебрежение нормами закона во время голосования может наступить уголовная ответственность, предостерегает избирателей аналитик "ЧЕСНО" Руслан Зерницкий.

"Голосование на выборах в Украине полностью добровольное. Никто никого не может заставлять даже приходить на выборы, не говоря уже о принуждении голосовать за кого-либо из кандидатов", – отмечает эксперт.

Нельзя также забывать о том, что голосование на выборах в Украине – тайное, что это также предусмотрено законом.

"Поддаваясь на шантаж людей, которые заставляют вас голосовать за того или иного кандидата и требуют в качестве подтверждения фото бюллетеня, принуждают вас к совершению преступления. Для сравнения, на местных выборах 2015 было открыто 422 уголовных производств, а суды вынесли 80 обвинительных приговоров и лишь одно оправдательное решение. За организацию подкупа избирателей можно сесть в тюрьму на 5 лет. За продажу своего голоса – на 2 года", – напоминает Зерницкий.

Напомним, что ЦИК зарегистрировал почти 1,9 тыс. международных наблюдателей на выборах.

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