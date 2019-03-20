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Украинцев предупредили об опасности перед выборами: кому нужно остерегаться

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 10:25
Украинцев предупредили об опасности перед выборами: кому нужно остерегаться
Магнитные бури накроют Украину перед выборами (коллаж РБК-Украина)

Перед выборами президента Украины страну накроют магнитные бури

Магнитные бури перед выборами президента Украины накроют всю страну. Это может стать причиной обострения болезней и плохого самочувствия украинцев.

Так, самые сильные магнитные бури ожидаются 27 и 28 марта. В эти дни нужно быть очень осторожными. Также негативно повлиять на здоровье украинцев могут 26 и 29 марта. 

Особенно эти четыре дня нужно быть внимательным тем людям, которые находятся в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны. Кроме того, изменения магнитной энергии очень воздействуют на детей, пожилых людей и беременных женщин. Также магнитные колебания чувствуют люди, имеющие заболевания сердца и нервов.

Украинцев предупредили об опасности перед выборами: кому нужно остерегаться

Магнитные бури перед выборами 2019 

Как отмечают специалисты, уже 30 марта вероятность магнитных бурь существенно снизится, а 31 - в день выборов президента Украины - почти сойдет на нет.

Добавим, что в первой половине апреля, по данным экспертов, магнитных бурь не предвидится, поэтому самочувствие украинцев должно улучшиться.

Что нельзя и что нужно делать во время магнитной бури

  • Воздержитесь от алкогольных напитков и жирной, острой, соленой еды в больших количествах. Сделайте акцент на здоровой пище. Воздержитесь также от кофе, крепких и бодрящих чаев.
  • Пейте больше чистой воды, зеленый чай, компот, травяные смеси, цикорий. 
  • Больше времени проводите на свежем воздухе.
  • Отложите тяжелые физические нагрузки на другой период. Кроме того, не беритесь за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.
  • Следите за артериальным давлением.
  • Легче пережить магнитные колебания помогут пустырник, валерьяна, шалфей и другие травы.
  • Избегайте ссор и конфликтов.
  • Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, позаботьтесь заранее, чтобы необходимые лекарства все время были у вас под рукой.
  • Постарайтесь дать телу и психике отдых в этот сложный период.

Напомним, что доктор Комаровский сделал громкое заявление о выборах президента Украины.

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