Украинцев предупредили об опасности перед выборами: кому нужно остерегаться

Перед выборами президента Украины страну накроют магнитные бури
Магнитные бури перед выборами президента Украины накроют всю страну. Это может стать причиной обострения болезней и плохого самочувствия украинцев.
Так, самые сильные магнитные бури ожидаются 27 и 28 марта. В эти дни нужно быть очень осторожными. Также негативно повлиять на здоровье украинцев могут 26 и 29 марта.
Особенно эти четыре дня нужно быть внимательным тем людям, которые находятся в стрессовой ситуации, перенапряжены и эмоционально измотаны. Кроме того, изменения магнитной энергии очень воздействуют на детей, пожилых людей и беременных женщин. Также магнитные колебания чувствуют люди, имеющие заболевания сердца и нервов.
Магнитные бури перед выборами 2019
Как отмечают специалисты, уже 30 марта вероятность магнитных бурь существенно снизится, а 31 - в день выборов президента Украины - почти сойдет на нет.
Добавим, что в первой половине апреля, по данным экспертов, магнитных бурь не предвидится, поэтому самочувствие украинцев должно улучшиться.
Напомним, что доктор Комаровский сделал громкое заявление о выборах президента Украины.