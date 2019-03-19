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Будьте осторожны: ожидается мощная магнитная буря

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 21:57
Будьте осторожны: ожидается мощная магнитная буря
Коллаж РБК-Украина

В период с 19 по 22 марта ожидается сразу две сильных волны

Март в плане геомагнетической активности оказался очень насыщенным месяцем. В первой половине месяца магнитных бурь было несколько, и они все были средней и сильной интенсивности. Но специалисты предупреждают, что и вторая половина месяца будет также тяжелой. В период с 19 по 22 марта ожидается сразу две сильных вспышки.

В четверг, 21 марта, ожидается сильная магнитная буря, которая может повлиять не только на физическое самочувствие, но и на психологическое.

В этот день стоит быть осторожными людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также тем, у кого есть и другие хронические заболевания. Рекомендуется уменьшить физическую активность, подышать свежим воздухом и постараться не волноваться.

Психологи советуют 21 марта побыть в одиночестве, избегать большого скопления людей, минимизировать конфликтные и неприятные ситуации.

Магнитная буря 21 марта совпадает с наступлением полнолуния, что может усилить негативное воздействие на настроение и самочувствие людей.

Следующая вспышка ожидается в пятницу, 22 марта. Она будет менее интенсивная чем предыдущая, однако гипертоникам стоит внимательно отнестись к своему здоровью.

Также в пятницу рекомендуется быть осторожными людям, которые страдают от нервных и психических расстройств.

В последних числах марта ожидается еще несколько магнитных всплесков, но уже менее интенсивных.

Напомним, ранее мы писали о том, как пережить сложное полнолуние в марте 2019 года.

А также рассказывали о том, что категорически запрещено делать в день весеннего равноденствия.

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