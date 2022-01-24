RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дружина Віктора Павліка в сукні з пікантними розрізами зворушила фото з підрослим сином

Автор: Styler

Катерина Репяхова провела новорічні свята в Буковелі - разом з чоловіком Віктором Павліком, сином Мішею і мамою вона вирушила на популярний гірськолижний курорт. Поки співак працював і виступав, його дружина проводила час на схилах, каталася на лижах, багато гуляла з дитиною на свіжому повітрі і дегустувала місцеву кухню. До слова, Катерина артиста залишилася незадоволена цінами в Буковелі.

Повернувшись до Києва, вона встигла знятися в новій фотосесії з сином і показала її результати в Instagram.

Катерина опублікувала на особистій сторінці кілька фото з синочком на руках. Молода мама одягла чорне облягаюче трикотажне плаття з пікантними розрізами з боків. Вона гладко уклала волосся назад і випустила один локон на обличчя. В якості прикрас - звисаючі сережки-кільця з перлиною.

Катерина Репяхова показала 7-місячного синочка Мішу (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Просто сильно люблю свого сина. І щаслива, що життя мені подарувала материнство. Хочеться зберегти в пам'яті кожен момент", - підписала Репяхова милі кадри з малюком.

У розділі Stories вона показала бекстейдж зі зйомки з хлопчиком. У ролику можна побачити ще кілька образів дружини Павліка - в білосніжній сукні, схожій на весільну, а також білій вечірній сукні-футлярі без бретелей і піджаку в тон.

Крім того, Катерина повідомила що відкриває власну справу і сама не вірить в те, що це відбувається насправді. Репяхова вирушила на пошуки відповідного приміщення, а також заявила, що шукає хорошого дизайнера інтер'єрів.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповідала, як боролася з алкогольною залежністю Віктора Павліка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяхова