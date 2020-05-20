Життя прекрасне: українські зірки знялися у позитивному кліпі

Фронтмен гурту Фіолет Сергій Мартинюк (фото: Лора Молодець)

Медійники, музиканти та письменники знялися у відео гурту Фіолет

Ірена Карпа, Роман Скрипін, Сергій Кузін, Денис Жупнік та інші долучились до мотивуючого документального кліпу гурту Фіолет на пісню "Життя прекрасне".

"У цей дивний час кожен з нас переосмислює цінність та швидкоплинність життя. Так, коронавірус зупинив звичний ритм, створив кризу в усіх галузях, відкорегував всі наші плани, проте позитивно вплинув на екологію, очистив повітря та океани від забруднень, спричинених відходами виробництва, звільнив більше часу для спілкування з сім’ями, показав нам наші вразливі місця та змусив вчитися пристосовуватись до нових умов. Культурна галузь України постраждала чи не найбільше, але не зупинилась. Музика - це те, що змушує людей відчувати себе щасливими, а отже живими. Сьогодні ми об'єдналися, щоб нагадати всім, що життя прекрасне", - коментує ідею створення відео гурт.

Фіолет - Життя прекрасне

"Один з моїх улюблених видів колаборації з шанувальникам - кліпи з домашніми відео #фіолетfamily. Максимально живі, креативні і життєствердні. Дотримуючись соціальної дистанції, ми не забуваємо триматися разом, аби пережити ці дивні і непрості часи. “Кращі поруч”, цитуючи слова пісні, і це - найголовніше”, - доповнює лідер гурту Сергій Мартинюк.

Нагадаємо, що Настя Каменських в пеньюарі і шовковому халатику показала ефектне відео з спальні.

Автор: Марія Бойко