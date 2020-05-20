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Жизнь прекрасна: украинские звезды снялись в позитивном клипе

STYLERПерсоны    20.05.2020 - 18:22
Жизнь прекрасна: украинские звезды снялись в позитивном клипе
Фронтмен группы Фиолет Сергей Мартынюк (фото: Лора Молодец)

Журналисты, музыканты и писатели снялись в видео группы Фиолет

Ирена Карпа, Роман Скрыпин, Сергей Кузин, Денис Жупник и другие присоединились к мотивирующему документальному клипу группы Фиолет на песню "Життя прекрасне".

"В это странное время каждый из нас переосмысливает ценность и быстротечность жизни. Да, коронавирус остановил привычный ритм, создал кризис во всех отраслях, откорректировал все наши планы, однако положительно повлиял на экологию, очистил воздух и океаны от загрязнений, вызванных производством, освободил больше времени для общения с семьями, показал нам наши уязвимые места и заставил учиться приспосабливаться к новым условиям. Культурная отрасль Украины пострадала больше всего, но не остановилась. Музыка - это то, что заставляет людей чувствовать себя счастливыми, а следовательно живыми. Сегодня мы объединились, чтобы напомнить всем, что жизнь прекрасна", - комментирует идею создания видео группа.

Фиолет - Життя прекрасне

"Один из моих любимых видов коллаборации с поклонникам - клипы с домашними видео #фіолетfamily. Максимально живые, креативные и жизнеутверждающие. Следуя социальной дистанции, мы не забываем держаться вместе, чтобы пережить эти странные и непростые времена. “Лучшие рядом”, цитируя слова песни, и это - самое главное”, - дополняет лидер группы Сергей Мартынюк.

Напомним, что Настя Каменских в пеньюаре и шелковом халатике показала эффектное видео из спальни.

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины музыка
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