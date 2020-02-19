Журналісти запідозрили Ківу у зв'язках зі спецслужбами Росії

Скандал навколо листування народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи з російським політиком Володимиром Жириновським триває. Крім того, що листуванням зацікавилися в Службі безпеки України, дії Ківи назвали такими, які сприяють гібридної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, на початку лютого журналісти підловили Ківу в парламенті за листуванням з російським політиком. Судячи по знімку, Ківа дзвонив Жириновському день тому, але той не міг відповісти й написав йому текстове повідомлення. Український нардеп поцікавився здоров'ям російського депутата і попросив передзвонити, коли буде така можливість.

В СБУ заявили, що запитувана інформація врахована відповідними підрозділами СБУ, а в разі отримання даних, які будуть свідчити про вчинення злочинів, віднесених до компетенції СБУ, будуть прийматися відповідні заходи згідно з чинним законодавством.

У свою чергу, на думку журналістів "Апострофа", такими скандальними заявами й діями народний депутат Ілля Ківа сприяє гібридної агресії Росії проти України.

"У ці дні Україна немов повернулася у 2014 рік: активні бойові дії, обстріл мирних населених пунктів на Донбасі, а в Києві - п'ята колона. Її представники вже навіть не намагаються здаватися патріотами, вони відкрито підіграють ворогові, який має на меті - знищити Україну", - йдеться у публікації.

Сам Ківа факт спілкування з Жириновським спочатку спростовував, а після не виключав такої можливості, вказуючи на необхідність розвивати "міжпарламентську співпрацю". При цьому нардеп не побачив "проблеми" в комунікації з політиком, який обіцяв "спалити Україну напалмом", забрати Одесу та окупувати Київ.

Журналісти припускають, що скандальні заяви Ківи можуть бути спланованими Кремлем провокаціями для дискредитації української влади.

"Не виключено, що Ківу могли взяти під крило російські спецслужби, які не залишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні та мають досить серйозні ресурси всередині нашої країни. Такі одіозні особистості їм цілком підходять", - пише Апостроф.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст Роман Скрипін в ефірі Skrypin.ua назвав цей вчинок нардепа колабораціонізмом і державною зрадою.

"Якщо Ківа листується з Жириновським, є членом парламенту РФ, то таке листування, її характер, називається колабораціонізмом. У нас, на жаль, не прийнятий закон про колабораціоністів. А в принципі це, за великим рахунком, державна зрада", - заявив Скрипін.