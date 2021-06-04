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Зірка "Гри престолів" натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)

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П'ятниця 04 червня 2021 23:30
Зірка "Гри престолів" натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото) Фото: британську акторку запідозрили у нетрадиційній орієнтації (instagram/sophiet)
Автор: Тетяна Самарук

Британська актриса, зірка "Гри престолів" Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, натякнула на бісексуальність, опублікувавши неоднозначний пост у соціальних мережах.

Instagram-stories 25-річна заміжня знаменитість виклала у себе на сторінці.

Так, британська акторка оприлюднила світлину, де привітала ЛГБТ-шанувальників з початком Pride Month. Вона супроводила фото фразою, яку часто вживають у спільноті: Time is not straight and neither am I ("час не однозначний, і я теж").

Шанувальники вирішили, що таким чином Софі Тернер здійснила камінг-аут як бісексуалка. Тому вони активно обговорюють публікацію у мережі.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)

Фото: Софі Тернер натякнула на бісексуальність (instagram-stories)

До цього актриса нічого не говорила про свою сексуальну орієнтацію.

З 2019 року Софі Тернер одружена з колишнім учасником групи Jonas Brothers Джо Джонасом. У липні минулого року Тернер народила доньку.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)Зірка &quot;Гри престолів&quot; натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)Зірка &quot;Гри престолів&quot; натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)Зірка &quot;Гри престолів&quot; натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)Фото: британська акторка Софі Тернер (instagram/sophiet)

Раніше ми повідомляли, що у зірок "Ігри престолів" народився первісток.

Також померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда".

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