Звезда "Игры престолов" намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)

Так, британская актриса обнародовала фотографию, где поздравила ЛГБТ-поклонников с началом Pride Month. Она сопроводила фото фразой, которую часто употребляют в сообществе: Time is not straight and neither am I ("время не однозначное, и я тоже").

Поклонники решили, что таким образом Софи Тернер осуществила каминг-аут как бисексуалка. Поэтому они активно обсуждают публикацию в сети.

Фото: Софи Тернер намекнула на бисексуальность (instagram-stories)

До этого актриса ничего не говорила о своей сексуальной ориентации.

С 2019 года Софи Тернер замужем за бывшим участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом. В июле прошлого года Тернер родила дочь.

Фото: британская актриса Софи Тернер (instagram/sophiet)