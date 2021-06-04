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Звезда "Игры престолов" намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)

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Пятница 04 июня 2021 23:30
Звезда "Игры престолов" намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото) Фото: британскую актрису заподозрили в нетрадиционной ориентации (instagram/sophiet)
Автор: Тетяна Самарук

Британская актриса, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, намекнула на бисексуальность, опубликовав неоднозначный пост в социальных сетях.

Instagram-stories 25-летняя замужняя знаменитость выложила у себя на страничке.

Так, британская актриса обнародовала фотографию, где поздравила ЛГБТ-поклонников с началом Pride Month. Она сопроводила фото фразой, которую часто употребляют в сообществе: Time is not straight and neither am I ("время не однозначное, и я тоже").

Поклонники решили, что таким образом Софи Тернер осуществила каминг-аут как бисексуалка. Поэтому они активно обсуждают публикацию в сети.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)

Фото: Софи Тернер намекнула на бисексуальность (instagram-stories)

До этого актриса ничего не говорила о своей сексуальной ориентации.

С 2019 года Софи Тернер замужем за бывшим участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом. В июле прошлого года Тернер родила дочь.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)Звезда &quot;Игры престолов&quot; намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)Звезда &quot;Игры престолов&quot; намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)Звезда &quot;Игры престолов&quot; намекнула на нетрадиционную ориентацию (фото)Фото: британская актриса Софи Тернер (instagram/sophiet)

Ранее мы сообщали, что у звезд "Игры престолов" родился первенец.

Также умерла британская актриса Дайана Ригг, прославившаяся благодаря " Игре престолов "и роли"девушки Бонда".

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