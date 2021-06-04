Зірка "Гри престолів" натякнула на нетрадиційну орієнтацію (фото)

Британська актриса, зірка "Гри престолів" Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, натякнула на бісексуальність, опублікувавши неоднозначний пост у соціальних мережах.
Instagram-stories 25-річна заміжня знаменитість виклала у себе на сторінці.
Так, британська акторка оприлюднила світлину, де привітала ЛГБТ-шанувальників з початком Pride Month. Вона супроводила фото фразою, яку часто вживають у спільноті: Time is not straight and neither am I ("час не однозначний, і я теж").
Шанувальники вирішили, що таким чином Софі Тернер здійснила камінг-аут як бісексуалка. Тому вони активно обговорюють публікацію у мережі.
Фото: Софі Тернер натякнула на бісексуальність (instagram-stories)
До цього актриса нічого не говорила про свою сексуальну орієнтацію.
З 2019 року Софі Тернер одружена з колишнім учасником групи Jonas Brothers Джо Джонасом. У липні минулого року Тернер народила доньку.
Раніше ми повідомляли, що у зірок "Ігри престолів" народився первісток.
Також померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда".