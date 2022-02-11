ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірка "Папіка" Петрожицька купила квартиру в Києві: як вона виглядає

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 20:52
Зірка "Папіка" Петрожицька купила квартиру в Києві: як вона виглядає Фото: Дарина стала власницею київської квартири (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Ольвія Агаркова

Зірка серіалу "Папік" і "Жіночий лікар" Дарина Петрожицька здійснила давню мрію і стала киянкою. Уродженка Чернігова нарешті придбала власне житло в столиці!

Про це Даша розповіла в програмі "Поговори зі мною".

Попри широку популярність, впізнаваність і затребуваність, до недавніх пір свого житла у Дар'ї не було. Вона тулилася в орендованій квартирі разом з сестрою і другом-актором Павлом Кружновим.

У травні минулого року актриса придбала своє житло. Хоч квартира знаходиться і далеко від центру, а також має невеликий метраж, зірка просто щаслива.

Зірка &quot;Папіка&quot; Петрожицька купила квартиру в Києві: як вона виглядає

Дарина мріяла про своє житло в столиці (instagram.com/petrozhitskaya)

"Я ще виплачую, залишилося трохи. Але це класно! На жаль, не вистачило бюджету жити в центрі, але вона моя", – поділилася подробицями актриса, натякнувши, що квартира взята в кредит.

Даша облаштувала квартиру на свій смак. З дитинства вона мріяла про оригінальне планування і ліжко на другому поверсі.

Тепер у неї є квартира-студія з невеликою кімнатою, яку бойфренд Даші назвав "стримерською", і другим поверхом під спальне місце.

"Тепер я спокійна, що кішці можна дряпати все, що завгодно. І я не буду переживати, що у мене нелегально живе тварина, і я не можу забити цвях", - похвалилася щаслива актриса.

Примітно, що поки з'їжджатися з коханим Олексієм Даша не має наміру, хоч молоді люди разом вже близько року. Вона націлена на кар'єру, а не на сім'ю.

Але ось коли актриса завагітніє, то поміняє свої невеликі затишні апартаменти на велику квартиру.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу показала інтер'єри шикарного батьківського дому в Чернівцях.

До речі, переможець Голосу країни і проекту Голос. Діти, молодий батько Роман Сасанчин вирішив продати квартиру у Києві, яку йому подарували за перемогу в шоу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шоу-бізнес
LITE
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022