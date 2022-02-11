Зірка "Папіка" Петрожицька купила квартиру в Києві: як вона виглядає

Зірка серіалу "Папік" і "Жіночий лікар" Дарина Петрожицька здійснила давню мрію і стала киянкою. Уродженка Чернігова нарешті придбала власне житло в столиці!

Про це Даша розповіла в програмі "Поговори зі мною".

Попри широку популярність, впізнаваність і затребуваність, до недавніх пір свого житла у Дар'ї не було. Вона тулилася в орендованій квартирі разом з сестрою і другом-актором Павлом Кружновим.

У травні минулого року актриса придбала своє житло. Хоч квартира знаходиться і далеко від центру, а також має невеликий метраж, зірка просто щаслива.

Дарина мріяла про своє житло в столиці (instagram.com/petrozhitskaya)

"Я ще виплачую, залишилося трохи. Але це класно! На жаль, не вистачило бюджету жити в центрі, але вона моя", – поділилася подробицями актриса, натякнувши, що квартира взята в кредит.

Даша облаштувала квартиру на свій смак. З дитинства вона мріяла про оригінальне планування і ліжко на другому поверсі.

Тепер у неї є квартира-студія з невеликою кімнатою, яку бойфренд Даші назвав "стримерською", і другим поверхом під спальне місце.

"Тепер я спокійна, що кішці можна дряпати все, що завгодно. І я не буду переживати, що у мене нелегально живе тварина, і я не можу забити цвях", - похвалилася щаслива актриса.

Примітно, що поки з'їжджатися з коханим Олексієм Даша не має наміру, хоч молоді люди разом вже близько року. Вона націлена на кар'єру, а не на сім'ю.

Але ось коли актриса завагітніє, то поміняє свої невеликі затишні апартаменти на велику квартиру.