Звезда "Папика" Петрожицкая купила квартиру в Киеве: как она выглядит

Об этом Даша рассказала в программе "Поговори со мной".

Невзирая на широкую популярность, узнаваемость и востребованность, до недавних пор своего жилья у Дарьи не было. Она ютилась на съемной квартире вместе с сестрой и другом-актером Павлом Кружновым.

В мае прошлого года актриса обзавелась своей жилплощадью. Хоть квартира находится и далеко от центра, а также имеет небольшой метраж, звезда просто счастлива.

Дарья мечтала о своем жилье в столице (instagram.com/petrozhitskaya)

"Я еще выплачиваю, осталось чуть-чуть. Но это классно! К сожалению, не хватило бюджета жить в центре, но она моя", – поделилась подробностями актриса, намекнув, что квартира взята в кредит.

Даша обустроила квартиру по своему вкусу. С детства она мечтала об оригинальной планировке и кровати на втором этаже.

Теперь у нее есть квартира-студия с небольшой комнатой, которую бойфренд Даши назвал "стримерской", и вторым этажом под спальное место.

"Теперь я спокойна, что кошке можно царапать все, что угодно. И я не буду переживать, что у меня нелегально живет животное, и я не могу забить гвоздь", - похвасталась счастливая актриса.

Примечательно, что пока съезжаться с любимым по имени Алексей Даша не намерена, хоть молодые люди вместе уже около года. Она нацелена на карьеру, а не на семью.

Но вот когда актриса забеременеет, то поменяет свои небольшие уютные апартаменты на большую квартиру.