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Звезда "Папика" Петрожицкая купила квартиру в Киеве: как она выглядит

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Пятница 11 февраля 2022 20:52
Звезда "Папика" Петрожицкая купила квартиру в Киеве: как она выглядит Фото: Дарья стала владелицей киевской квартиры (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Styler

Звезда сериала "Папик" и "Женский доктор" Дарья Петрожицкая осуществила давнюю мечту и стала киевлянкой. Уроженка Чернигова наконец-то приобрела собственное жилье в столице!

Об этом Даша рассказала в программе "Поговори со мной".

Невзирая на широкую популярность, узнаваемость и востребованность, до недавних пор своего жилья у Дарьи не было. Она ютилась на съемной квартире вместе с сестрой и другом-актером Павлом Кружновым.

В мае прошлого года актриса обзавелась своей жилплощадью. Хоть квартира находится и далеко от центра, а также имеет небольшой метраж, звезда просто счастлива.

Звезда &quot;Папика&quot; Петрожицкая купила квартиру в Киеве: как она выглядит

Дарья мечтала о своем жилье в столице (instagram.com/petrozhitskaya)

"Я еще выплачиваю, осталось чуть-чуть. Но это классно! К сожалению, не хватило бюджета жить в центре, но она моя", – поделилась подробностями актриса, намекнув, что квартира взята в кредит.

Даша обустроила квартиру по своему вкусу. С детства она мечтала об оригинальной планировке и кровати на втором этаже.

Теперь у нее есть квартира-студия с небольшой комнатой, которую бойфренд Даши назвал "стримерской", и вторым этажом под спальное место.

"Теперь я спокойна, что кошке можно царапать все, что угодно. И я не буду переживать, что у меня нелегально живет животное, и я не могу забить гвоздь", - похвасталась счастливая актриса.

Примечательно, что пока съезжаться с любимым по имени Алексей Даша не намерена, хоть молодые люди вместе уже около года. Она нацелена на карьеру, а не на семью.

Но вот когда актриса забеременеет, то поменяет свои небольшие уютные апартаменты на большую квартиру.

Напомним, что ранее Алина Гросу показала интерьеры шикарного родительского дома в Черновцах.

Кстати. Победитель Голоса страны и проекта Голос. Дети, молодой отец Роман Сасанчин решил продать квартиру в Киеве, которую ему подарили за победу в шоу.

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