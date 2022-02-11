Звезда "Папика" Петрожицкая купила квартиру в Киеве: как она выглядит
Звезда сериала "Папик" и "Женский доктор" Дарья Петрожицкая осуществила давнюю мечту и стала киевлянкой. Уроженка Чернигова наконец-то приобрела собственное жилье в столице!
Об этом Даша рассказала в программе "Поговори со мной".
Невзирая на широкую популярность, узнаваемость и востребованность, до недавних пор своего жилья у Дарьи не было. Она ютилась на съемной квартире вместе с сестрой и другом-актером Павлом Кружновым.
В мае прошлого года актриса обзавелась своей жилплощадью. Хоть квартира находится и далеко от центра, а также имеет небольшой метраж, звезда просто счастлива.
Дарья мечтала о своем жилье в столице (instagram.com/petrozhitskaya)
"Я еще выплачиваю, осталось чуть-чуть. Но это классно! К сожалению, не хватило бюджета жить в центре, но она моя", – поделилась подробностями актриса, намекнув, что квартира взята в кредит.
Даша обустроила квартиру по своему вкусу. С детства она мечтала об оригинальной планировке и кровати на втором этаже.
Теперь у нее есть квартира-студия с небольшой комнатой, которую бойфренд Даши назвал "стримерской", и вторым этажом под спальное место.
"Теперь я спокойна, что кошке можно царапать все, что угодно. И я не буду переживать, что у меня нелегально живет животное, и я не могу забить гвоздь", - похвасталась счастливая актриса.
Примечательно, что пока съезжаться с любимым по имени Алексей Даша не намерена, хоть молодые люди вместе уже около года. Она нацелена на карьеру, а не на семью.
Но вот когда актриса забеременеет, то поменяет свои небольшие уютные апартаменты на большую квартиру.
Напомним, что ранее Алина Гросу показала интерьеры шикарного родительского дома в Черновцах.
Кстати. Победитель Голоса страны и проекта Голос. Дети, молодой отец Роман Сасанчин решил продать квартиру в Киеве, которую ему подарили за победу в шоу.