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Зірка Spice Girls розповіла про секс з колегою по групі

STYLERПерсони    24.03.2019 - 15:43
Зірка Spice Girls розповіла про секс з колегою по групі
Зірки Spice Girls знаходилися в інтимному зв'язку (колаж РБК-Україна)

Зірки Spice Girls знаходилися в інтимному зв'язку

Зірки Spice Girls Мелані Браун і Джері Холлівелл знаходилися в інтимному зв'язку під час участі у легендарній поп-групі. Про це розповіла сама співачка Мелані в інтерв'ю Mail on Sunday.

Солістка групи Spice Girls Мелані Браун, яка близько п'яти років тому відкрито зізналася у своїй бісексуальності, підтвердила здогадки фанатів групи про те, що співачок пов'язує не тільки кар'єра і навіть дружба. Американська зірка зізналася, що Джері Холлівелл стала однією з її коханок, але їх зв'язок був разовий. Цікаво, що Мелані Браун раніше лікувалася від алкогольної, наркотичної та сексуальної залежності.

"Це просто сталося, і ми просто посміялися над цим і все", - розповіла Браун.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після інтерв'ю співачка стала жалкувати про свої слова. Вона вважає, що компрометуючі дані можуть негативно позначитися на кар'єрі Холлівелл і її шлюбі. До того ж чоловік Холлівелл Крістіан Хорнер - людина строгих засад, на думку Мел Бі, і навряд чи спокійно поставиться до такого пікантного моменту з минулого своєї дружини.

Зірка Spice Girls розповіла про секс з колегою по групі

Мелані Браун (колаж РБК-Україна)

Найбільше новина розбурхала прокатників туру Spice Girls, який намічений на 1 червня.

"До концертів залишилася пара місяців, і вони не хочуть, щоб хоч щось поставило виступу групи під загрозу зриву. Але Мелані, незважаючи на всі попередження, не змогла втриматися і тримати рот на замку. І тепер у організаторів є реальні побоювання, що одкровення Мел засмутять чоловіка Джері і це викличе серйозні проблеми з участю Холлівелл в турі", - повідомляють інсайдери hellomagazine.

Зірка Spice Girls розповіла про секс з колегою по групі

Джері Холлівелл (колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Spice Girls вирушають у тур, але без однієї з учасниць.

Відзначимо, що в лютому Вікторія Бекхем запевняла, що група Spice Girls не возз'єднується і ні в якій світовий тур ніхто не їде. Також повідомлялося про те, що Вікторія Бекхем пригрозила подати в суд на колишніх колег, якщо вони будуть виконувати відомі хіти групи.

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