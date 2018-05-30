5 порад для комфортної та безпечної подорожі з сім’єю

Весна добігає кінця, теплі літні дні підкрадаються все ближче. Починається сезон відпусток у батьків і канікул у дітей. Всі планують та готуються до довгоочікуваних поїздок

До початку сезону мережа автозаправних комплексів SOCAR підготувала 5 порад для тих, хто збирається в далеку подорож автомобілем всією сім'єю. Адже така поїздка починається з планування маршруту, складання списку речей, які необхідно взяти у сімейну подорож, щоб забезпечити комфорт для батьків із дітьми.

Подбайте про харчування

Візьміть їжу, яка не зіпсується в дорозі. Також завчасно продумайте маршрут і місця, де можна повноцінно підкріпитися, знайти меню та забезпечити комфорт собі та дитині. Щоб не перейматися через умови і якість їжі в придорожніх кафе, ті ж сучасні автозаправки вже пропонують власну кухню зі свіжими фрешами та зручними дитячими стільцями.

Робіть піт-стопи

Заздалегідь позначте на карті місця, де було б комфортно зупинитися і трохи відпочити всією сім'єю. Щоб зекономити час, можна по дорозі вибрати автозаправки, де є окремі лаунж-зони зі зручними меблями та кондиціонерами.

Займіть дітей у дорозі

Відомо, що запорука спокійної подорожі для сім'ї як мінімум у двох речах: в музиці для батьків і розвагах для дітей.

Зайняти малечу в авто допоможе планшет або смартфон з іграми та мультфільмами. Подбайте про це вдома завчасно або завантажте за допомогою безкоштовного Wi-Fi, наприклад, на станції під час заправки автомобіля.

Зберіть аптечку

Це важливий пункт планування тривалої поїздки. Не забудьте взяти з собою або купити по дорозі основні медикаменти: знеболювальні, противірусні, жарознижувальні, пластир першої медичної допомоги, дезінфекційні засоби, а також засоби для захисту від сонця та комах як для дорослих, так і для діток.

Забезпечте комфорт малюкові

Одна з поширених проблем батьків із дитиною – труднощі під час догляду за нею у дорозі. Для немовляти знадобиться пеленальний столик, але не скрізь він є. Перед початком поїздки оберіть на карті місця, в яких розташовані такі столики, а потім прокладайте маршрут.

Найчастіше столики для пеленання можна зустріти на автозаправках. Наприклад, у SOCAR вони встановлені на станціях, розташованих уздовж головних магістралей.

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