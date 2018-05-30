5 советов, которые обеспечат комфорт и безопасность в поездке с семьей

Весна подходит к концу, теплые летние дни подкрадываются все ближе. Начинается сезон отпусков у родителей и летних каникул у детей. Все планируют и готовятся к долгожданным поездкам

К началу сезона сеть автозаправочных комплексов Socar подготовила 5 советов для тех, кто собирается путешествовать за рулем автомобиля на дальние расстояния всей семьей. Ведь поездка на машине начинается с планирования маршрута, составления списка вещей, которые необходимо взять в семейное путешествие, чтобы обеспечить комфорт родителям с детьми.

Позаботьтесь о питании

Возьмите еду, которая не испортится в дороге. Также продумайте заранее маршрут и места, где можно полноценно подкрепиться, найти подходящее меню и удобства для ребенка. Чтобы не переживать по поводу удобств и качества еды в придорожных кафе, те же современные автозаправки уже предлагают собственную кухню со свежими фрешами и удобными детскими стульями.

Делайте пит-стопы

Заранее выберите на карте места, где было бы комфортно остановиться и немного отдохнуть всей семьей. Чтобы сэкономить время, можно по пути выбрать автозаправки, где уже есть отдельные лаунж-зоны с удобной мебелью и кондиционерами.

Займите детей в дороге

Известно, что залог спокойной поездки для семьи как минимум в двух вещах: в музыке для родителей и развлечении для детей.

Занять ребенка в машине поможет планшет или смартфон с играми и мультфильмами. Позаботьтесь об этом дома заранее или скачайте с помощью бесплатного Wi-Fi, к примеру, на станции во время заправки автомобиля.

Соберите аптечку

Это важный пункт при планировании длительной поездки. Не забудьте взять с собой в дорогу или купить по пути основные медикаменты: обезболивающие, противовирусные, жаропонижающие, пластырь первой медицинской помощи, дезинфекционные средства и после солнечных ожогов, а также солнцезащитные и средства от комаров, как для взрослых, так и для деток.

Обеспечьте комфорт малышу

Одна из распространенных проблем родителей с ребенком – трудности по уходу за ним во время дороги. Малышу понадобится пеленальный столик, но не везде он есть. Перед началом поездки отметьте на карте места, в которых размещены такие столики, а затем прокладывайте маршрут.

Чаще всего столики для пеленания можно встретить на АЗК. Например, у Socar они установлены на станциях, расположенных на главных магистралях.

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