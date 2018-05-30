Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

5 советов, которые обеспечат комфорт и безопасность в поездке с семьей

STYLERПутешествия        30.05.2018 - 12:40
Топ-5 советов
Топ-5 советов

Весна подходит к концу, теплые летние дни подкрадываются все ближе. Начинается сезон отпусков у родителей и летних каникул у детей. Все планируют и готовятся к долгожданным поездкам

К началу сезона сеть автозаправочных комплексов Socar подготовила 5 советов для тех, кто собирается путешествовать за рулем автомобиля на дальние расстояния всей семьей. Ведь поездка на машине начинается с планирования маршрута, составления списка вещей, которые необходимо взять в семейное путешествие, чтобы обеспечить комфорт родителям с детьми.

Позаботьтесь о питании

Возьмите еду, которая не испортится в дороге. Также продумайте заранее маршрут и места, где можно полноценно подкрепиться, найти подходящее меню и удобства для ребенка. Чтобы не переживать по поводу удобств и качества еды в придорожных кафе, те же современные автозаправки уже предлагают собственную кухню со свежими фрешами и удобными детскими стульями.

Делайте пит-стопы

Заранее выберите на карте места, где было бы комфортно остановиться и немного отдохнуть всей семьей. Чтобы сэкономить время, можно по пути выбрать автозаправки, где уже есть отдельные лаунж-зоны с удобной мебелью и кондиционерами.

Займите детей в дороге

Известно, что залог спокойной поездки для семьи как минимум в двух вещах: в музыке для родителей и развлечении для детей.

Занять ребенка в машине поможет планшет или смартфон с играми и мультфильмами. Позаботьтесь об этом дома заранее или скачайте с помощью бесплатного Wi-Fi, к примеру, на станции во время заправки автомобиля.

Соберите аптечку

Это важный пункт при планировании длительной поездки. Не забудьте взять с собой в дорогу или купить по пути основные медикаменты: обезболивающие, противовирусные, жаропонижающие, пластырь первой медицинской помощи, дезинфекционные средства и после солнечных ожогов, а также солнцезащитные и средства от комаров, как для взрослых, так и для деток.

Обеспечьте комфорт малышу

Одна из распространенных проблем родителей с ребенком – трудности по уходу за ним во время дороги. Малышу понадобится пеленальный столик, но не везде он есть. Перед началом поездки отметьте на карте места, в которых размещены такие столики, а затем прокладывайте маршрут.

Чаще всего столики для пеленания можно встретить на АЗК. Например, у Socar они установлены на станциях, расположенных на главных магистралях.

Напомним, если вы не знаете, куда поехать на выходные, предлагаем вам топ-5 живописных мест в Украине для путешествия.

Отдых в Хорватии, Албании и Черногории: как сделать отпуск незабываемым "Не деньги и паспорт": Дмитрий Комаров назвал три главные вещи в путешествии
Теги: путешествие, отпуск, семья
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top