Олександр Педан склав топ-5 найкращих місць для літнього відпочинку

Відомий телеведучий Олександр Педан поділився улюбленими напрямками для відпочинку

Український телеведучий і колишній учасник Comedy Club Ukraine Олександр Педан любить подорожувати. Він багато де побував і склав свій особистий топ-5 найкращих місць, передає Новий канал.

У подорожах Саша знає толк, тому що за його плечима поїздки практично по всій земній кулі.

Українське Закарпаття

Фото: Закарпаття

“Якщо в Україні скрізь негода – потрібно їхати на Закарпаття. Там свій мікроклімат, завжди тепліше, смачна кухня, привітний населення", - радить Педан.

За його словами, зовсім не обов'язково їхати в Європу, щоб відчути себе там. Він вважає, що на Закарпатті та ж Європа, тільки по наш бік кордону.

"Люблю там бувати, тому що і природа, і старі вулички, і замки, і санаторії, загалом, все що потрібно!" - підкреслив телеведучий.

Острів Крит, Греція

фото: церква, о. Крит (pixabay.com)

Як сказав Сашко Педан, Крит - ідеальне місце для тих, хто хоче просто відпочити. Клімат дуже схожий на знайомий нам кримський.

"А ще там просто неймовірні сімейні ресторани-таверни, де вас будуть годувати самі господарі, що виключно приємно. При цьому їжа дуже смачна і, головне, недорога – прямо ось недорога! Загалом, Кріт для тих, хто шукає ідеальне співвідношення ціна/якість", - радить провідний.

Північ Іспанії (баскські землі)

Фото: іспанське узбережжя (pixabay.com)

На Атлантичне узбережжя Іспанії і Франції Олександр Педан рекомендує відправитися шукачам тотального, нестримного веселощів.

“Ввечері там прийнято є тапас прямо у вуличних кафе, запивати їх сидром та гуляти вуличками. До всього іншого там шикарне узбережжі. Нехай Атлантика і холодна сама по собі, але океан вражень забезпечений", - каже шоумен.

Норвегія

Фото: північне сяйво в Норвегії (pixabay.com)

Норвегії Олександр порекомендував як країну з колоритною природою на світі. Він поділився лайфхаком, як там можна добре заощадити, адже Норвегія дуже дорога. Ведучий радить орендувати кемпер (будинок на колесах), за його словами для подорожі таким чином, там все передбачено.

Ведучий вважає, що побувати в столиці і подивитися Норвегію - різні речі.

“Треба їхати за місто: побачити природу, переправлятися на поромах через фіорди... І коли ти їдеш на автомобілі, відчуття, що ось зараз вискочить троль з-під каменя. Словом, казкова природа", - переконує Педан.

Японія

Фото: Токіо, Японія (pixabay.com)

Японію Олександр вважає чимось абсолютно дивовижним.

“Опинившись там, створюється враження, що ти на іншій планеті. Кажу не тільки про архітектури, їжі і так далі. У першу чергу маю на увазі людей і менталітет – вони інші. Дуже цікаво побувати там, поринути у зовсім інший світ. І, в ідеалі, потрібно побувати як у Токіо – столиці майбутнього, так і в Кіото – місто древніх храмів і традицій", - зазначає любитель подорожей.

Нагадаємо, що раніше Олександр Педан зворушливо привітав свою дочку з днем народження.