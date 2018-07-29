Експерти розповіли, на кому лежить відповідальність за зірвані авіарейси

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Фахівці уточнили, що в залежності від ситуації вина за зрив рейсу лежить на авіакомпанії або на туроператорі

Літо 2018 характерне великою кількістю скасованих або перенесених рейсів, тривалим очікуванням літака як у вітчизняних, так і закордонних аеропортах. Багато українців, які поїхали на відпочинок, були змушені ночувати в аеропортах без компенсації витрат на харчування. На кому лежить відповідальність за витрачені гроші і час? Про це розповідає "Сегодня".

Експерти вважають, що відповідальність за зірваний рейс лежить в окремих випадках на представниках авіакомпанії, в інших — на турагенції. Пояснюється це тим, що, наприклад, при самостійній купівлі авіаквитка пасажир укладає договір безпосередньо з авіакомпанією, тому будь-які проблеми з вильотом повинна компенсувати компанія-перевізник.

У разі, якщо бронював і закуповував квитки туроператор — вина покладається саме на турагентство. Правда, українські туристичні фірми не поспішають розлучатися з заробленими грошима. Спроби отримати належну компенсацію можуть перерости в судові розгляди.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки затримки, перенесення рейсів, або відмови в перевезенні пасажира з авіакомпанією. Також, мають місце випадки скасування вильоту в призначену дату і пасажирам доводиться терпіти різні незручності, в тому числі і матеріальну та/або моральну шкоду. Необхідно розуміти, що пасажир, який заплатив гроші за переліт, уклав договір з авіакомпанією-перевізником, і така компанія несе зобов'язання доставити його в призначений час і місце. Затримка рейсу, його скасування або перенесення є порушеннями даного договору з боку перевізника", – розповідає юрист ЮК "ВОЛХВ" Ярослава Борка.

Юрист міжнародної юридичної фірми Kinstellar Олексій Бурчевський акцентує увагу саме на чартерних і регулярних рейсах, так як в одному випадку відповідальність, як правило, несе авіакомпанія, а в іншому – туроператор.

"Якщо це регулярний рейс, то договір укладається між пасажиром і авіакомпанією, це є договором про перевезення, і, таким чином, за будь-якими компенсаціями, пов'язаними з цими перевізниками, потрібно звертатися в авіакомпанію. Якщо ж це рейс чартерний, то чартерний договір – це окремий вид, і він укладається між туроператором і авіакомпанією на перевезення певного числа пасажирів – це може бути цілий літак, блок місць на літаку. Відповідно, будь-які претензії щодо перевезення насамперед направляються туроператору, особливо, що стосується відмін, затримок і т. д. Далі туроператор, якщо він вважає за потрібне, або якщо є вина авіакомпанії в тому, що сталося – він або виставляє свої претензії авіакомпанії, або залучає її, як відповідача, або як третя особа", – пояснює Олексій Бурчевский.

Нагадаємо, що у львівському аеропорту повідомили про скасування рейсів з Мілану.

Також, ми раніше повідомляли, що під час польоту літака компанії Iraqi Airways, який проходив на висоті понад 11 тис. метрів, пілоти влаштували бійку.

Слід нагадати, що у Міжнародному аеропорту "Львів" повідомили про затримання рейсів компанії YanAir з Єгипту.

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Відео: (video.rbc.ua)