Сакури і красиві дівчата: в Ужгороді зняли грайливе відео для залучення туристів

Ролик присвячений весні і красивому місту

З настанням весни в Закарпатті вирішили залучити ще більше туристів. В цей раз креативщики представили грайливе відео, на якому показують в яскравих фарбах Ужгород, а також його прекрасних мешканок.

Ролик опублікували на YouTube-каналі "Управління туризму і курортів Закарпатської ОДА".

"Цвітіння сакур в Ужгороді традиційно припадає на квітень, а при гарній весни може тривати до травневих вихідних. Це восьме чудо світу можна спостерігати у всіх туристичних містах Закарпаття - землі, наближеної до неба. Рекомендуємо відвідати Ужгород і його алею сакур, Хуст і його чудове цвітіння, Мукачево, Виноградів та інші неповторні композиції японської вишні у виконанні міст і містечок найзахіднішої області України", - сказано в описі до відео.

Відео: Сакури на Закарпатті (YouTube)

Цікаво, що на останніх кадрах відео дві дівчини цілують прибиральника, а на екрані з'являється слоган "Закарпаття – рожева мрія".

Як раніше повідомлялося, Олена Лавренюк назвала знакові місця культурної столиці.