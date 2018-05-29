Як звучить Україна: у мережі з'явилася звукова карта світу

На сайті можна послухати звуки з магазинів або з пристаней, мелодії священних місць і навіть тюремні пісні

В інтернеті з'явилася звукова карта світу. Так, нещодавно проект Cities and Memory представив сайт, де колективними зусиллями зібрано понад 2000 звуків з 75 країн, в тому числі - з України.

Як пише 34travel.me, взяти участь у створенні звукової карти може будь-який бажаючий. Для цього треба надіслати аудіозапис, зроблений в якомусь місці, адресу цього місця і його фотографію. Творець проекту, композитор Стюарт Фоукс підкреслює, що потрібні саме фотографії, а не відеофайли. На його думку, так виходить глибше відчути звучання.

"Звук – це перше, що ми пізнаємо. Ми чуємо його перш, ніж народжуємося, до того, як починаємо бачити. Це інтимно, близько і важливо", - зазначив Фоукс.

У кожного місця на карті два звучання - початкове і "заміксоване". Можна створити трек на основі звуків "з полів" самостійно, а можна почекати, поки це зробить який-небудь інший учасник проекту.

На сайті є тематичні звукові карти, де можна послухати вигуки мітингувальників, звуки з магазинів або з пристаней, мелодії священних місць і навіть тюремні пісні різних країн.

Скріншот сайту (citiesandmemory.com)

Послухати, як звучить залізнична станція Тернополя, кафедральний собор у Київі або навіть дриль в спальному районі столиці - можна за посиланням.

Також там можна почути льодовикову лагуну Йєкюльсаурлоун в Ісландії, гасла демонстрантів проти ЛГБТ в Кракові, вуличного музиканта на площі Лейдсплейн в Амстердамі і багато чого іншого.

Нагадаємо, що у Берліні зазвучить українське радіо.

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