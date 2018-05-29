Как звучит Украина: в сети появилась звуковая карта мира

На сайте можно послушать звуки из магазинов или с пристаней, мелодии священных мест и даже тюремные песни

В интернете появилась звуковая карта мира. Так, недавно проект Cities and Memory представил сайт, где коллективными усилиями собрано более 2000 звуков из 75 стран, в том числе - из Украины.

Как пишет 34travel.me, поучаствовать в создании звуковой карты может любой желающий. Для этого нужно прислать аудиозапись, сделанную в каком-то месте, адрес этого места и его фотографию. Создатель проекта, композитор Стюарт Фоукс подчеркивает, что требуются именно фотографии, а не видеофайлы. По его мнению, так получается глубже прочувствовать звучание.

"Звук – это первое, что мы узнаем. Мы слышим его прежде, чем рождаемся, до того, как начинаем видеть. Это интимно, близко и важно", - отметил Фоукс.

У каждого места на карте два звучания - исходное и "замиксированное". Можно создать трек на основе звуков "с полей" самостоятельно, а можно подождать, пока это сделает какой-нибудь другой участник проекта.

На сайте есть тематические звуковые карты, где можно послушать возгласы митингующих, звуки из магазинов или с пристаней, мелодии священных мест и даже тюремные песни разных стран.

Скриншот сайта (citiesandmemory.com)

Послушать, как звучит железнодорожная станция Тернополя, кафедральный собор в Киеве или даже дрель в спальном районе столицы - можно по ссылке.

Также там можно услышать ледниковую лагуну Йекюльсаурлоун в Исландии, лозунги демонстрантов против ЛГБТ в Кракове, уличного музыканта на площади Лейдсплейн в Амстердаме и много чего другого.

Напомним, что в Берлине зазвучит украинское радио.

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