Для українських переселенців ввели ще одну грошову допомогу: куди звертатися і як оформити

Міжнародна організація з питань міграції спільно з ООН запустили ще одну грошову допомогу для вимушено переміщених українців, які постраждали від військових дій Росії в Україні.
Де можна оформити цю допомогу, хто її може отримати і які потрібні документи - розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.
За словами Верещук, ця допомога не пов'язана з усіма іншими виплатами і є окремою програмою. За нею українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.
Внутрішньо переміщеним українцям потрібен буде оформлений статус ВПО та реєстрація у Львівській або Закарпатській областях. Оформити ці документи можна в найближчому ЦНАПу або в органах соціального захисту. Найближчим часом програму розширять і на інші області.
У Львівській області кошти видаватимуть готівкою через відділення Укрпошти.
Гаряча лінія для додаткової інформації: 0800307711. У Закарпатській області: +380500757483
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити допомогу біженцям і які потрібні документи.
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