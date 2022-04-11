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Для українських переселенців ввели ще одну грошову допомогу: куди звертатися і як оформити

Фото: Як і де можна оформити ещу рдну допомогу для переселенців (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна організація з питань міграції спільно з ООН запустили ще одну грошову допомогу для вимушено переміщених українців, які постраждали від військових дій Росії в Україні.

Де можна оформити цю допомогу, хто її може отримати і які потрібні документи - розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За словами Верещук, ця допомога не пов'язана з усіма іншими виплатами і є окремою програмою. За нею українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.

Хто може отримати цю допомогу

  • Вагітні жінки та матері, які виховують дітей самостійно
  • Сім'ї з двома і більше дітьми
  • Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю
  • Літня людина

Які потрібні документи для оформлення цієї допомоги

Внутрішньо переміщеним українцям потрібен буде оформлений статус ВПО та реєстрація у Львівській або Закарпатській областях. Оформити ці документи можна в найближчому ЦНАПу або в органах соціального захисту. Найближчим часом програму розширять і на інші області.

У Львівській області кошти видаватимуть готівкою через відділення Укрпошти.

Куди звертатися за оформленням

  • Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00).
  • Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), Вихідний – субота.
  • Ужгород, Гуманітарний штаб" Совине гніздо", вул.Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
  • Ужгород, пл.Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).
  • Закарпатська область, Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Гаряча лінія для додаткової інформації: 0800307711. У Закарпатській області: +380500757483

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити допомогу біженцям і які потрібні документи.

А також ми розповідали про те, як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни.

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