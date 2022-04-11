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Для украинских переселенцев ввели еще одну денежную помощь: куда обращаться и как оформить

Фото: Как и где можно оформить ещу рдну помощь для переселенцев (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Международная организация по вопросам миграции совместно с ООН запустили еще одну денежную помощь для вынужденно перемещенных украинцев, которые пострадали от военных действий России в Украине.

Где можно оформить эту помощь, кто ее может получить и какие нужны документы – рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По словам Верещук, эта помощь не связана со всеми остальными выплатами и является отдельной программой. По ней украинцы могут получить 2220 гривен на каждого человека.

Кто может получить эту помощь

  • Беременные женщины и матери, которые воспитывают детей самостоятельно
  • Семьи с двумя и более детьми
  • Семьи, в которых есть лица с инвалидностью
  • Пожилые люди

Какие нужны документы для оформления этой помощи

Внутренне перемещенным украинцам нужен будет оформленный статус ВПО и регистрация во Львовской или Закарпатской областях. Оформить эти документы можно в ближайшем ЦНАП или в органах социальной защиты. В ближайшее время программу расширят и на другие области.

Во Львовской области средства будут выдавать наличными через отделения Укрпочты.

Куда обращаться за оформлением

  • Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00).
  • Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота.
  • Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
  • Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).
  • Закарпатская область, Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича,2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Горячая линия для дополнительной информации: 0800307711. В Закарпатской области: +380500757483

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить помощь беженцам и какие нужны документы.

А также мы рассказывали о том, как упрощенно получить пособие по безработице во время войны.

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