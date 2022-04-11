Для украинских переселенцев ввели еще одну денежную помощь: куда обращаться и как оформить

Международная организация по вопросам миграции совместно с ООН запустили еще одну денежную помощь для вынужденно перемещенных украинцев, которые пострадали от военных действий России в Украине.
Где можно оформить эту помощь, кто ее может получить и какие нужны документы – рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, эта помощь не связана со всеми остальными выплатами и является отдельной программой. По ней украинцы могут получить 2220 гривен на каждого человека.
Внутренне перемещенным украинцам нужен будет оформленный статус ВПО и регистрация во Львовской или Закарпатской областях. Оформить эти документы можно в ближайшем ЦНАП или в органах социальной защиты. В ближайшее время программу расширят и на другие области.
Во Львовской области средства будут выдавать наличными через отделения Укрпочты.
Горячая линия для дополнительной информации: 0800307711. В Закарпатской области: +380500757483
Напомним, ранее мы писали о том, как оформить помощь беженцам и какие нужны документы.
А также мы рассказывали о том, как упрощенно получить пособие по безработице во время войны.