Екс-дружина Алієва показала, як її побив футболіст (фото)

Фото: Олександр Алієв (dinamo.kiev.ua)

Екс-дружина футболіста повідомила, що чоловік її побив

Колишня дружина українського футболіста Олександра Алієва Тетяна, яка нещодавно поскаржилася на нього, опублікувала фото побиття чоловіком. Судячи з усього, футболіст знову побив екс-дружину. Відзначимо, що, за словами екс-дружини спортсмена Алієв вперше підняв на неї руку в 2016 році, а зараз ухиляється від аліментів дітям. Фотографії жінка запостила на сторінці в Facebook, передає ТСН.

"Це буде тривати вічно. Людей життя не змінює", - написала вона.

Скріншот поста (tsn.ua)

Передплатники Тетяни відреагували на фотографії в коментарях і порадили їй скоріше йти від Алієва.

"Ідіть, навіщо терпіти побої, вихід завжди є, у вас багато подруг щось придумаєте!!!", - порекомендувала Інна Сухенко.

"Чому йти повинна жінка з дітьми? Нехай іде кривдник! Чоловіки (справжні) - рідкість! Іноді здається, що в чужому домі рай, а там пекло! Виносити сміття з хати начебто не можна, а якщо цей сміття вже не поміщається і стіни тріщать?Тут не можна радити, тільки співчуття і нехай чоловіки дивлячись і роблять висновки...", - відповіла Тетяна Краєва.

"Це пипець", - написав Ігор Седоусов.

Скріншот коментарів (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Фото: Тетяна Алієва з дітьми (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Нагадаємо, що в 2016 році Тетяна Алієва повідомила про розлучення з українським півзахисником Олександром Алієвим. За словами Тетяни, у чоловіка були величезні борги, з-за чого вона була змушена продати квартиру, щоб допомогти. Також екс-дружина звинувачувала його в тому, що він їй зраджував. Екс-футболіст "Динамо" заперечував все сказане, стверджуючи, що екс-дружина бреше, і робить це заради піару.

Як раніше ми писали, що екс-дружина поскаржилася на Олександра Алієва.