ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)

STYLERСпорт    12.01.2019 - 18:28
Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)
Фото: Александр Алиев (dinamo.kiev.ua)

Экс-жена футболиста сообщила, что муж ее избил

Бывшая жена украинского футболиста Александра Алиева Татяна, которая недавно пожаловалась на него, опубликовала фото избиения мужем. Судя по всему, футболист снова избил экс-жену. Отметим, что, по словам, экс-супруги спортсмена Алиев впервые поднял на нее руку в 2016 году, а сейчас уклоняется от алиментов детям. Фотографии женщина запостила на странице в Facebook, передает ТСН.

"Это продолжаться будет вечно. Людей жизнь не меняет", - написала она.

Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)

Скриншот поста (tsn.ua)

Подписчики Татьяны отреагировали на фотографии в комментариях и посоветовали ей скорей уходить от Алиева.

"Уходите, зачем терпеть побои, выход всегда есть, у вас много подруг что то придумаете!!!", - порекомендовала Инна Сухенко.

"Почему уходить должна женщина с детьми? Пусть уходит обидчик! Мужчины (настоящие) - редкость! Иногда кажется, что в чужом доме рай, а там ад! Выносить сор из избы вроде как нельзя, а если этот сор уже не помещается и стены трещат?Здесь нельзя советовать, только сочувствие и пусть мужчины смотря и делают выводы...", - ответила ей Татьяна Краева.

"Это пипец", - написал Игорь Седоусов.

Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)Скриншот комментариев (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)Фото: Татьяна Алиева с детьми (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Напомним, что в 2016 году Татьяна Алиева сообщила о разводе с украинским полузащитником Александром Алиевым. По словам Татьяны, у мужа были огромные долги, из-за чего она была вынуждена продать квартиру, чтобы помочь. Также экс-супруга обвиняла его в том, что он ей изменял. Экс-футболист "Динамо" отрицал все сказанное, утверждая, что экс-супруга лжет и делает это ради пиара.

Как ранее мы писали, экс-супруга пожаловалась на Александра Алиева.

"Ты делаешь больно нашим детям": экс-супруга пожаловалась на Александра Алиева
Новости Украины Александр Алиев
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь