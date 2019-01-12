Экс-супруга Алиева показала, как ее избил футболист (фото)

Фото: Александр Алиев (dinamo.kiev.ua)

Экс-жена футболиста сообщила, что муж ее избил

Бывшая жена украинского футболиста Александра Алиева Татяна, которая недавно пожаловалась на него, опубликовала фото избиения мужем. Судя по всему, футболист снова избил экс-жену. Отметим, что, по словам, экс-супруги спортсмена Алиев впервые поднял на нее руку в 2016 году, а сейчас уклоняется от алиментов детям. Фотографии женщина запостила на странице в Facebook, передает ТСН.

"Это продолжаться будет вечно. Людей жизнь не меняет", - написала она.

Скриншот поста (tsn.ua)

Подписчики Татьяны отреагировали на фотографии в комментариях и посоветовали ей скорей уходить от Алиева.

"Уходите, зачем терпеть побои, выход всегда есть, у вас много подруг что то придумаете!!!", - порекомендовала Инна Сухенко.

"Почему уходить должна женщина с детьми? Пусть уходит обидчик! Мужчины (настоящие) - редкость! Иногда кажется, что в чужом доме рай, а там ад! Выносить сор из избы вроде как нельзя, а если этот сор уже не помещается и стены трещат?Здесь нельзя советовать, только сочувствие и пусть мужчины смотря и делают выводы...", - ответила ей Татьяна Краева.

"Это пипец", - написал Игорь Седоусов.

Скриншот комментариев (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Фото: Татьяна Алиева с детьми (facebook.com/tatyana.alieva.5)

Напомним, что в 2016 году Татьяна Алиева сообщила о разводе с украинским полузащитником Александром Алиевым. По словам Татьяны, у мужа были огромные долги, из-за чего она была вынуждена продать квартиру, чтобы помочь. Также экс-супруга обвиняла его в том, что он ей изменял. Экс-футболист "Динамо" отрицал все сказанное, утверждая, что экс-супруга лжет и делает это ради пиара.

Как ранее мы писали, экс-супруга пожаловалась на Александра Алиева.