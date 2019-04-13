Це буде історичний бій: Ломаченко заінтригував заявою

Ломаченко назвав нового противника (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ломаченко назвав нового можливого супротивника

Ломаченко назвав нового противника – він хоче битися з Люком Кемпбеллом. Їх бій відбудеться, якщо буде скасований бій з Майкі Гарсією. Про це заявив український боксер, який дуже емоційно відреагував на появу нового ймовірного противника.

Василь Ломаченко розповів про плани на подальші бої під час прес-конференції після бою з Ентоні Кроллою. Цікаво, що український чемпіон переміг під час 4-го раунду, коли нокаутував Кроллу. Українець через велику силу удару навіть зламав руку!

На питання про те, наскільки сильно Ломаченко хоче битися у Великобританії з Люком Кемпбеллом, українець відповів, що був би дуже радий, так як його вірогідний противник – олімпійський чемпіон.

"Це буде чудово. Це буде історичний бій, тому що це буде протистояння двох олімпійських чемпіонів. Як я вже говорив, я люблю фанатів з Великобританії: вони розуміють бокс. Тому так, я б хотів полетіти в Великобританію і побитися там з Люком Кемпбеллом", - заявив Ломаченко.

Ломаченко назвав нового противника (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що чемпіон WBC у напівлегкій вазі Гарі Рассел-молодший заявив, що "зламає ногу об дупу" Василя Ломаченка. Таким чином спортсмен хоче отримати можливість взяти реванш у українця до завершення кар'єри

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