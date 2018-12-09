"Кремль покайся": в Одесі поліція побила ультрас через патріотичний банер

Фото: (facebook.com/romabra)

Волонтер вважає, що поліція необґрунтовано побила і затримала представників ультрас

У суботу, 8 грудня одеські ультрас під час матчу української прем'єр-ліги "Чорноморець – Ворскла" використовували піротехніку. По закінченні матчу під фанатським сектором силовики затримали більше 20 ультрас. На думку представників ультрас, їх затримали за патріотичний банер. Про це повідомив в Facebook волонтер Роман Синіцин.

"Люди "сектора" стверджують, що прийняли їх за банер "Кремль покайся", — пише Синіцин.

За даними активіста, поліцейські мотивували арешт використанням піротехніки і хуліганством на стадіоні під час матчу.

"Звичайно він (Руслан Форостяк - прим. ред.) бреше, тому що переважна більшість тих, хто працював у ГУНП до Майдану і "толерував" сепар 2 травня 2014 і навіть стояв з ними на барикадах, працюють і зараз. Піротехніку одеська (і не тільки одеська) ультра, як би ви до цього не ставилися, запалює на кожному другому матчі. І тільки сьогодні всіх "взяв" і побив беркут", — пише волонтер.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/romabra

До публікації він прикріпив знімки з матчу.

Фото: (facebook.com/romabra)

До цього Синицин розповідав подробиці інциденту.

"Ультрас "Чорноморця" у себе на секторі вивісив банер "Кремль покайся" і назви українських судів, захоплених країною-терористом: "Бердянськ, Нікополь, Яни Капу". Підсвітили це димами і фаєрами. Відразу після матчу - під сектором жорсткий прийом беркутом. Підігнали під сотню "космонавтів" і автозаки, людей клали обличчям в асфальт, добивали лежачих ногами і кийками, особливо тих, хто намагався запитувати "за що". В результаті понад 20 осіб затриманих, зараз встановлюють точну кількість і їдуть адвокати. Шиють "дрібне хуліганство "всім", - розповів подробиці подій волонтер.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/romabra

Фото: (facebook.com/romabra)

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Відео: РБК-Украина