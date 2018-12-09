"Кремль покайся": в Одессе ультрас побили из-за патриотического баннера

Фото: (facebook.com/romabra)

Волонтер считает, что полиция необоснованно побила и задержала представителей ультрас

В субботу, 8 декабря одесские ультрас во время матча украинской премьер-лиги "Черноморец – Ворскла" использовали пиротехнику. По окончании матча под фанатским сектором силовики задержали более 20 ультрас. По мнению представителей ультрас, их задержали за патриотический баннер. Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Синицын.

"Люди из "сектора" утверждают, что приняли их за баннер "Кремль покайся", — пишет Синицин.

По данным активиста, полицейские мотивировали арест использованием пиротехники и хулиганством на стадионе во время матча.

"Конечно он (Руслан Форостяк - прим. ред.) врет, потому что подавляющее большинство тех, кто работал в ГУНП до Майдана и "толеровал" сепар 2 мая 2014 и даже стоял с ними на баррикадах, работают и сейчас. Пиротехнику одесская (и не только одесская) ультра, как бы вы к этому не относились, зажигает на каждом втором матче. И только сегодня всех "принял" и побил беркут", — пишет волонтер.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/romabra

К публикации он прикрепил снимки с матча.

Фото: (facebook.com/romabra)

До этого Синицин рассказывал подробности инцидента.

"Ультрас "Черноморца" у себя на секторе вывесил баннер "Кремль покайся" и названия украинских судов, захваченных страной-террористом: "Бердянск, Никополь, Яны Капу". Подсветили это дымами и файерами. Сразу после матча — под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню "космонавтов" и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что". В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем", — рассказал подробности событий волонтер.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/romabra

Фото: (facebook.com/romabra)

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Видео: РБК-Украина