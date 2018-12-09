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Давал хорошие деньги: экс-игрок "Шахтера" поведал о щедрости Януковича

STYLERЖивотные    09.12.2018 - 10:06
Давал хорошие деньги: экс-игрок "Шахтера" поведал о щедрости Януковича
Фото: Алексей Белик (dynamo.kiev.ua)

По словам Белика, тогда у него были щедрые премиальные

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился воспоминаниями о сбежавшем экс-президенте Украины Викторе Януковиче. По словам спортсмена, беглец был очень щедр к футболистам и постоянно их премировал. Так, например, Янукович после матчей заходил к игрокам в раздевалку и раздавал им деньги. Об этом Белик откровенно рассказал в интервью Виктору Вацко. Весь разговор можно услышать на YouTube- канале журналиста.

Интересно, что с Януковичем в раздевалку заходил и Ринат Ахметов.

"У нас были всегда премиальные хорошие. Он чаще всего заходил после какого-то еврокубкового матча, и когда заходил Ринат Леонидович, Янукович… У нас были свои премиальные, это то, что выделяет клуб, и Янукович всегда добавлял, так можно сказать", – рассказал Белик.

По словам экс-"шахтеровца", все тогда радовались победам команнды.

"Приятно было, когда после побед все радовались вместе. Ну, видите, сейчас ситуация такая, что мы здесь, кто-то не здесь, кто-то в другом месте", – иронично подитожил Белик.

Цитату Белика можно услышать с 06:40 минуты интервью.

Как ранее сообщалось, Беглый скандальный экс-президент Украины Виктор Янукович, якобы травмировался, занимаясь спортом, и попал в реанимацию имени Склифосовского.

Ранее защита Януковича заявляла, что экс-президент хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.

Позже его адвокаты завершили выступления в прениях.

 

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