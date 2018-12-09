Давав добрі гроші: екс-гравець "Шахтаря" розповів про щедрість Януковича

Фото: Олексій Бєлік (dynamo.kiev.ua)

За словами Бєліка, тоді у нього були щедрі преміальні

Екс-форвард донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік поділився спогадами про екс-президента України Віктора Януковича. За словами спортсмена, втікач був дуже щедрий до футболістів і постійно їх преміював. Так, наприклад, Янукович після матчів заходив до гравцям в роздягальню і роздавав їм гроші. Про це Бєлік відверто розповів в інтерв'ю Віктора Вацко. Всю розмову можна почути на YouTube - каналі журналіста.

Цікаво, що з Януковичем в роздягальню заходив і Рінат Ахметов.

"У нас завжди були хороші преміальні. Він найчастіше заходив після якогось єврокубкового матчу, і коли заходив Рінат Леонідович, Янукович... У нас були свої преміальні, це те, що виділяє клуб, і Янукович завжди додавав, так можна сказати", – розповів Бєлік.

За словами екс-"шахтеровца", все тоді раділи перемогам команнды.

"Приємно було, коли після перемог всі раділи разом. Ну, бачите, зараз ситуація така, що ми тут, хто не тут, хто-то в іншому місці", – іронічно підсумував Бєлік.

Цитату Бєліка можна почути з 06:40 хвилини інтерв'ю.

Як раніше повідомлялося, Побіжний скандальний екс-президент України Віктор Янукович, нібито травмувався, займаючись спортом, і потрапив в реанімацію імені Скліфосовського.

Раніше захист Януковича заявляла, що екс-президент хоче виступати в суді тільки у порядку міжнародної правової допомоги.

Пізніше його адвокати завершили виступу в дебатах.