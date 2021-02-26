Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країни

В Україні близько року функціонує спортивний клуб Parimatch Fight Academy , який включає широкий спектр спортивних послуг і технологій, починаючи з єдиноборства і закінчуючи стретчингом. Клуб є одним з екосистемних проектів Parimatch, яка надає українцям широкий вибір розваг, відпочинку і спорту.

Розповідаємо, як клуб став візитною карткою для спортсменів, які прагнуть стати чемпіонами, а також які можливості любителі спорту та активного дозвілля можуть там отримати.

Тут можна перекинутися парою слів з першою українкою в UFC Мариною Мороз. Або відвідати тренування легендарного бійця Конора МакГрегора. Навіть відвідати серію безкоштовних тренувань, спрямованих на фізичне виховання та зміцнення здоров'я. Іншими словами, це простір сповнений можливістю загартовувати тіло і характер на одній хвилі з іменитими спортсменами й сильним тренерським складом.

Чим клуб здивував ринок спорту

Parimatch Fight Academy помилково вважається локацією для системних тренувань в класичному розумінні. В першу чергу це екосистемний проект, який популяризує активний і спортивний спосіб життя серед українців. Понад рік в клубі створювали умови, які виховують силу, витривалість та інші фізичні якості критично важливі для досягнення успіху.

Потрапляючи в Parimatch Fight Academy, спортсмени-любителі або спортсмени-професіонали отримують підтримку першокласних тренерів, можливість відточувати навички й клієнтоорієнтований сервіс.

Клуб вже відвідали і оцінили Жан Беленюк, Олександр Зайда, Сергій Деревянченко, Федір Черкашин, Марина Мороз, Максим Пустозвонов.

Базово тут робили упор на єдиноборствах — ММА, бокс і кроссфіт. Але з часом розширили лінійку і додали грепплінг, кікбоксинг, вільну боротьбу, тайський бокс, функціональний тренінг, стретчинг, жіночу самооборону, тренування для дітей.

Амбіція Parimatch Fight Academy полягає в тому, щоб стати місцем, де спорт — це культ. Насамперед культ здорового і спортивного способу життя.

"Ми часто організовуємо відкриті семінари та зустрічі з тренерським складом або зі знаменитими спортсменами. Так мотивуємо молодь розвивати фізичні здібності й приділяти час спортивному дозвіллю. Приміром, відкриті тренування у нашому залі вже провели Ярослав Амосов та Артем Лобов. На тренуванні від легенди UFC Конора МакГрегора був аншлаг", — зазначають в академії.

Чемпіонами стають під керівництвом майстрів спорту

На чолі філософії клубу — люди. У Parimatch Fight Academy інвестують багато сил і ресурсів, щоб зібрати команду однодумців, які поділяють їх філософію.

Тут зібрали під своїм дахом найсильніших тренерів: титулованих чемпіонів і майстрів спорту в таких напрямках, як бокс, тайський бокс, ММА, боротьба. Серед них — Олександр Барабаш, Артем Хілінич, Антон Коряжмин, Олександр Тарасов, Віталій Золотар.

Професійним спортсменам особливо важливо і цінно розуміти, що з ними працюють кращі з кращих. Наприклад, в команді є іменитий тренер з боксу й екс-чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко. Один з його підопічних Андрій Великовський завоював пояс WBC Asia в бою проти Армана Торосяна. Вихованці В'ячеслава та члени клубу провели 17 професійних боїв міжнародного рівня без єдиної поразки. Той випадок, коли результати підготовки говорять самі за себе.

Крім того, тут працюють з сертифікованими тренерами з фітнесу, функціональними напрямками і кроссфіту, такими як В'ячеславом Волейником, Олександром Побігайло, Аліною Харчук, Дариною Головач, Надією Кошель. Завдяки їх зусиллям нові спортивні напрями користуються популярністю і попитом.

"Ми, як ніхто на ринку, зацікавлені в тому, щоб чемпіонів-українців ставало більше. Високі результати наших спортсменів прискорюють розвиток фізичної культури і спорту в країні. А значить, мотивують молодь слідувати здоровому і насиченому способу життя, що перегукується з місією нашого клубу", — розповідають у клубі.

Невизначеність — також шанс

Весняний і зимовий локдауни для всієї спортивної індустрії стали перевіркою на винахідливість і адаптивність. Parimatch Fight Academy впоралася з викликами завдяки сильній команді і відданості своїй філософії. Фізичне закриття клубу не означало, що люди перестали займатися спортом. Навпаки, в умовах ізоляції активний спосіб життя став для багатьох рятувальним колом. Люди потребували руху, психологічної розрядки і комунікації.

"Ми побачили цей суспільний запит — і почали діяти. Провели серію прямих трансляцій з запрошеними спортсменами, розширивши аудиторію. Впровадили формат онлайн-тренувань, який допомагає залишатися фізичній формі навіть в умовах чотирьох стін. Розширили лінійку клубних карт, адаптуючи систему відвідування клубу під запити і потреби клієнтів. Стали майданчиком для нового YouTube-проекту — Ліги кулачних боїв Mahatch. Відеопроект отримав широкий відгук громадськості і мільйонні охоплення, у тому числі завдяки участі Артема Лобова, Олександра Захожего, Ігоря Вовчанчина", — відзначають в клубі.

У розрізі коронакризи тут також прийшли до кількох важливих висновків. Треба щиро вірити у свою справу і продовжувати її розвивати всупереч складнощам. А також бути гнучкими в системі прийняття рішень і вибудовуванні траєкторії роботи великої команди.

По правді, бізнеси вже не один десяток років функціонують у світі нелінійного та експоненційного розвитку. Тому завжди варто пам'ятати: кожна точка кризи може стати ресурсної і принести нові можливості.