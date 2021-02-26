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Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країни

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 14:55
Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країни Parimatch Fight Academy (фото: pmfa.fit)
Автор: Styler

В Україні близько року функціонує спортивний клуб Parimatch Fight Academy, який включає широкий спектр спортивних послуг і технологій, починаючи з єдиноборства і закінчуючи стретчингом. Клуб є одним з екосистемних проектів Parimatch, яка надає українцям широкий вибір розваг, відпочинку і спорту.

Розповідаємо, як клуб став візитною карткою для спортсменів, які прагнуть стати чемпіонами, а також які можливості любителі спорту та активного дозвілля можуть там отримати.

Тут можна перекинутися парою слів з першою українкою в UFC Мариною Мороз. Або відвідати тренування легендарного бійця Конора МакГрегора. Навіть відвідати серію безкоштовних тренувань, спрямованих на фізичне виховання та зміцнення здоров'я. Іншими словами, це простір сповнений можливістю загартовувати тіло і характер на одній хвилі з іменитими спортсменами й сильним тренерським складом.

Чим клуб здивував ринок спорту

Parimatch Fight Academy помилково вважається локацією для системних тренувань в класичному розумінні. В першу чергу це екосистемний проект, який популяризує активний і спортивний спосіб життя серед українців. Понад рік в клубі створювали умови, які виховують силу, витривалість та інші фізичні якості критично важливі для досягнення успіху.

Потрапляючи в Parimatch Fight Academy, спортсмени-любителі або спортсмени-професіонали отримують підтримку першокласних тренерів, можливість відточувати навички й клієнтоорієнтований сервіс.

Клуб вже відвідали і оцінили Жан Беленюк, Олександр Зайда, Сергій Деревянченко, Федір Черкашин, Марина Мороз, Максим Пустозвонов.

Базово тут робили упор на єдиноборствах — ММА, бокс і кроссфіт. Але з часом розширили лінійку і додали грепплінг, кікбоксинг, вільну боротьбу, тайський бокс, функціональний тренінг, стретчинг, жіночу самооборону, тренування для дітей.

Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країни

Амбіція Parimatch Fight Academy полягає в тому, щоб стати місцем, де спорт — це культ. Насамперед культ здорового і спортивного способу життя.

"Ми часто організовуємо відкриті семінари та зустрічі з тренерським складом або зі знаменитими спортсменами. Так мотивуємо молодь розвивати фізичні здібності й приділяти час спортивному дозвіллю. Приміром, відкриті тренування у нашому залі вже провели Ярослав Амосов та Артем Лобов. На тренуванні від легенди UFC Конора МакГрегора був аншлаг", — зазначають в академії.

Чемпіонами стають під керівництвом майстрів спорту

На чолі філософії клубу — люди. У Parimatch Fight Academy інвестують багато сил і ресурсів, щоб зібрати команду однодумців, які поділяють їх філософію.

Тут зібрали під своїм дахом найсильніших тренерів: титулованих чемпіонів і майстрів спорту в таких напрямках, як бокс, тайський бокс, ММА, боротьба. Серед них — Олександр Барабаш, Артем Хілінич, Антон Коряжмин, Олександр Тарасов, Віталій Золотар.

Професійним спортсменам особливо важливо і цінно розуміти, що з ними працюють кращі з кращих. Наприклад, в команді є іменитий тренер з боксу й екс-чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко. Один з його підопічних Андрій Великовський завоював пояс WBC Asia в бою проти Армана Торосяна. Вихованці В'ячеслава та члени клубу провели 17 професійних боїв міжнародного рівня без єдиної поразки. Той випадок, коли результати підготовки говорять самі за себе.

Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країниКрім того, тут працюють з сертифікованими тренерами з фітнесу, функціональними напрямками і кроссфіту, такими як В'ячеславом Волейником, Олександром Побігайло, Аліною Харчук, Дариною Головач, Надією Кошель. Завдяки їх зусиллям нові спортивні напрями користуються популярністю і попитом.

"Ми, як ніхто на ринку, зацікавлені в тому, щоб чемпіонів-українців ставало більше. Високі результати наших спортсменів прискорюють розвиток фізичної культури і спорту в країні. А значить, мотивують молодь слідувати здоровому і насиченому способу життя, що перегукується з місією нашого клубу", — розповідають у клубі.

Невизначеність також шанс

Весняний і зимовий локдауни для всієї спортивної індустрії стали перевіркою на винахідливість і адаптивність. Parimatch Fight Academy впоралася з викликами завдяки сильній команді і відданості своїй філософії. Фізичне закриття клубу не означало, що люди перестали займатися спортом. Навпаки, в умовах ізоляції активний спосіб життя став для багатьох рятувальним колом. Люди потребували руху, психологічної розрядки і комунікації.

"Ми побачили цей суспільний запит — і почали діяти. Провели серію прямих трансляцій з запрошеними спортсменами, розширивши аудиторію. Впровадили формат онлайн-тренувань, який допомагає залишатися фізичній формі навіть в умовах чотирьох стін. Розширили лінійку клубних карт, адаптуючи систему відвідування клубу під запити і потреби клієнтів. Стали майданчиком для нового YouTube-проекту — Ліги кулачних боїв Mahatch. Відеопроект отримав широкий відгук громадськості і мільйонні охоплення, у тому числі завдяки участі Артема Лобова, Олександра Захожего, Ігоря Вовчанчина", — відзначають в клубі.

Спорт як культ: в Parimatch Fight Academy розказали, як розвивають чемпіонський потенціал країни

У розрізі коронакризи тут також прийшли до кількох важливих висновків. Треба щиро вірити у свою справу і продовжувати її розвивати всупереч складнощам. А також бути гнучкими в системі прийняття рішень і вибудовуванні траєкторії роботи великої команди.

По правді, бізнеси вже не один десяток років функціонують у світі нелінійного та експоненційного розвитку. Тому завжди варто пам'ятати: кожна точка кризи може стати ресурсної і принести нові можливості.

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