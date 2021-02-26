Спорт как культ: в Parimatch Fight Academy рассказали, как развивают чемпионский потенциал страны

В Украине около года функционирует спортивный клуб Parimatch Fight Academy , который включает широкий спектр спортивных услуг и технологий, начиная с единоборства и заканчивая стретчингом. Клуб является одним из экосистемных проектов Parimatch, которая предоставляет украинцам широкий выбор развлечений, отдыха и спорта.

Рассказываем, как клуб стал визитной карточной для спортсменов, стремящихся стать чемпионами, а также какие возможности любители спорта и активного досуга могут там получить.

Здесь можно перекинуться парой слов с первой украинкой в UFC Мариной Мороз. Или посетить тренировку легендарного бойца Конора МакГрегора. Даже посетить серию бесплатных тренировок, направленных на физическое воспитание и укрепление здоровья. Другими словами, это пространство преисполнено возможностью закалять тело и характер на одной волне с именитыми спортсменами и сильным тренерским составом.

Чем клуб удивил рынок спорта

Parimatch Fight Academy ошибочно считается локацией для системных тренировок в классическом понимании. В первую очередь это экосистемный проект, популяризирующий активный и спортивный образ жизни среди украинцев. Более года в клубе создавали условия, воспитывающие силу, выносливость и другие физические качества критически важные для достижения успеха.

Попадая в Parimatch Fight Academy, спортсмены-любители или спортсмены-профессионалы получают поддержку первоклассных тренеров, возможность оттачивать навыки и клиентоориентированный сервис.

Клуб уже посетили и оценили Жан Беленюк, Александр Захожий, Сергей Деревянченко, Федор Черкашин, Марина Мороз, Максим Пустозвонов.

Базово здесь делали упор на единоборствах — ММА, бокс и кроссфит. Но со временем расширили продуктовую линейку и добавили грэпплинг, кикбоксинг, вольную борьбу, тайский бокс, функциональный тренинг, стретчинг, женскую самооборону, тренировки для детей.

Амбиция Parimatch Fight Academy заключается в том, чтоб стать местом, где спорт — это культ. Прежде всего культ здорового и спортивного образа жизни.

"Мы часто организовываем открытые семинары и встречи с тренерским составом или со знаменитыми спортсменами. Так мотивируем молодежь развивать физические способности и уделять время спортивному досугу. К примеру, открытые тренировки в нашем зале уже провели Ярослав Амосов и Артем Лобов. На тренировке от легенды UFC Конора МакГрегора был аншлаг", — отмечают в академии.

Чемпионами стают под руководством мастеров спорта

Во главе философии клуба — люди. В Parimatch Fight Academy инвестируют много сил и ресурсов, чтоб собрать команду единомышленников, разделяющих их философию.

Здесь собрали под своей крышей сильнейших тренеров: титулованных чемпионов и мастеров спорта в таких направлениях, как бокс, тайский бокс, ММА, борьба. Среди них — Александр Барабаш, Артем Хилинич, Антон Коряжмин, Александр Тарасов, Виталий Золотарь.

Профессиональным спортсменам особенно важно и ценно понимать, что с ними работают лучшие из лучших. К примеру, в команде есть именитый тренер по боксу и экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко. Один из его подопечных Андрей Великовский завоевал пояс WBC Asia в бою против Армана Торосяна. Воспитанники Вячеслава и члены клуба провели 17 профессиональных боев международного уровня без единого поражения. Тот случай, когда результаты подготовки говорят сами за себя.

Кроме того, здесь работают с сертифицированными тренерами по фитнесу, функциональным направлениям и кроссфиту, такими как Вячеславом Волейником, Александром Побигайло, Алиной Харчук, Дарьей Головач, Надеждой Кошель. Благодаря их усилиям новые спортивные направления пользуются популярностью и спросом.

"Мы, как никто на рынке, заинтересованы в том, чтоб чемпионов-украинцев становилось больше. Высокие результаты наших спортсменов драйвят развитие физической культуры и спорта в стране. А значит, мотивируют молодежь следовать здоровому и насыщенному образу жизни, что перекликается с миссией нашего клуба", — рассказывают в клубе.

Неопределенность — тоже шанс

Весенний и зимний локдауны для всей спортивной индустрии стали проверкой на изобретательность и адаптивность. Parimatch Fight Academy справилась с вызовами благодаря сильной команде и преданности своей философии. Физическое закрытие клуба не означало, что люди перестали заниматься спортом. Наоборот, в условиях изоляции активный способ жизни стал для многих спасательным кругом. Люди нуждались в движении, психологической разрядке и коммуникации.

"Мы увидели этот общественный запрос — и начали действовать. Провели серию прямых трансляций с приглашенными спортсменами, расширив аудиторию. Внедрили формат онлайн-тренировок, помогающий оставаться в физической форме даже в условиях четырёх стен. Расширили линейку клубных карт, адаптируя систему посещения клуба под запросы и потребности клиентов. Стали площадкой для нового YouTube-проекта — Лиги кулачных боев Mahatch. Видеопроект получил широкий отклик общественности и миллионные охваты, в том числе благодаря участию Артема Лобова, Александра Захожего, Игоря Вовчанчина", — отмечают в клубе.

В разрезе коронакризиса здесь также пришли к нескольким важным выводам. Нужно искренне верить в свое дело и продолжать его развивать вопреки сложностям. А также быть гибкими в системе принятия решений и выстраивании траектории работы большой команды.

По правде, бизнесы уже не один десяток лет функционируют в мире нелинейного и экспоненциального развития. Поэтому всегда стоит помнить: каждая точка кризиса может стать ресурсной и принести новые возможности.