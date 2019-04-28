Зігнав злість після поразки: зірка футболу побив вболівальника (відео)

Неймар побив вболівальника у фіналі Кубка Франції (фото: instagram.com/neymarjr)

Неймар побив вболівальника після невдалого матчу

Неймар, нападник ПСЖ, побив вболівальника після поразки паризького клубу у фіналі Кубка Франції проти "Ренна". Причиною такого вчинку стали образи з боку вболівальника. Про це повідомляє leparisien.fr.

Коли гравці ПСЖ піднімалися на трибуну для нагородження срібними медалями, один з фанатів викрикував образи на їх адресу і знімав все це на телефон. Зокрема, вболівальник кричав "Буффон - ганебний клоун", "Вчися грати у футбол" та інші фрази. Неймар не стримався, зупинився біля вболівальника і вдарив того по обличчю.

В ПСЖ вже прокоментували скандальний епізод, заявивши, що цей уболівальник є товаришем неназваного футболіста "Ренна".

"Цей уболівальник - товариш одного з гравців "Ренна", він ображав всіх наших футболістів, коли вони йшли за медалями. Він знімав все це на телефон заради хайпу", - зазначили в ПСЖ.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y Claude vaillant (@vaillant92100) 27 квітня 2019 р.

Неймар побив вболівальника у фіналі Кубка Франції (відео: twitter.com)

Як повідомляє L'Equipe, бразилець у коментарях в Instagram визнав свою провину, але наголосив, що ніхто не може залишатись без участі.

"Я вчинив неправильно? Так. Але ніхто не може залишатися без участі", – написав бразилець.

Нагадаємо, що ПСЖ запропонує своєму гравцеві покращений контракт через інтерес "Реала".

Також РБК-Україна писало, що "Барселона" провела переговори про повернення Неймара.