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Зігнав злість після поразки: зірка футболу побив вболівальника (відео)

STYLERНовости спорта    28.04.2019 - 16:51
Зігнав злість після поразки: зірка футболу побив вболівальника (відео)
Неймар побив вболівальника у фіналі Кубка Франції (фото: instagram.com/neymarjr)

Неймар побив вболівальника після невдалого матчу

Неймар, нападник ПСЖ, побив вболівальника після поразки паризького клубу у фіналі Кубка Франції проти "Ренна". Причиною такого вчинку стали образи з боку вболівальника. Про це повідомляє leparisien.fr.

Коли гравці ПСЖ піднімалися на трибуну для нагородження срібними медалями, один з фанатів викрикував образи на їх адресу і знімав все це на телефон. Зокрема, вболівальник кричав "Буффон - ганебний клоун", "Вчися грати у футбол" та інші фрази. Неймар не стримався, зупинився біля вболівальника і вдарив того по обличчю.

В ПСЖ вже прокоментували скандальний епізод, заявивши, що цей уболівальник є товаришем неназваного футболіста "Ренна".

"Цей уболівальник - товариш одного з гравців "Ренна", він ображав всіх наших футболістів, коли вони йшли за медалями. Він знімав все це на телефон заради хайпу", - зазначили в ПСЖ.

 

 

Неймар побив вболівальника у фіналі Кубка Франції (відео: twitter.com)

Як повідомляє L'Equipe, бразилець у коментарях в Instagram визнав свою провину, але наголосив, що ніхто не може залишатись без участі.

"Я вчинив неправильно? Так. Але ніхто не може залишатися без участі", – написав бразилець.

Нагадаємо, що ПСЖ запропонує своєму гравцеві покращений контракт через інтерес "Реала".

Також РБК-Україна писало, що "Барселона" провела переговори про повернення Неймара.

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