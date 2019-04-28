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Выместил злость после поражения: звезда футбола избил болельщика (видео)

STYLERНовости спорта    28.04.2019 - 16:51
Выместил злость после поражения: звезда футбола избил болельщика (видео)
Неймар побил болельщика в финале Кубка Франции (фото: instagram.com/neymarjr)

Неймар побил болельщика после неудачного матча

Неймар, нападающий ПСЖ, побил болельщика после поражения парижского клуба в финале Кубка Франции против "Ренна". Причиной такого поступка стали оскорбления со стороны болельщика. Об этом сообщает leparisien.fr.

Когда игроки ПСЖ поднимались на трибуну для награждения серебряными медалями, один из фанатов выкрикивал оскорбления в их адрес и снимал все это на телефон. В частности, болельщик кричал "Буффон - позорный клоун", "Учись играть в футбол" и другие фразы. Неймар не сдержался, остановился возле болельщика и ударил того по лицу.

В ПСЖ уже прокомментировали скандальный эпизод, заявив, что этот болельщик является другом неназванного футболиста "Ренна".

"Этот болельщик - друг одного из игроков "Ренна", он оскорблял всех наших футболистов, когда они шли за медалями. Он снимал все это на телефон ради хайпа", - отметили в ПСЖ.

 

 

Неймар побил болельщика в финале Кубка Франции (видео: twitter.com)

Как сообщает L'Equipe, бразилец в комментариях в Instagram признал свою вину, но отметил, что никто не может оставаться без участия.

"Я поступил неправильно? Да. Но никто не может оставаться без участия", - написал бразилец.

Напомним, что ПСЖ предложит своему игроку улучшенный контракт из-за интереса "Реала".

Также РБК-Украина писало, что "Барселона" провела переговоры о возвращении Неймара.

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