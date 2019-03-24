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Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

STYLERТелешоу    24.03.2019 - 18:13
Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн
За крок до прямих ефірів. Очікуються жорсткі нокаути!

Сьогодні, 24 березня, відбудеться десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

Сьогодні на телеканалі 1 + 1 відбудеться 10 ефір вокального шоу Голос країни 9.

 

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Продюсери шоу нагадують, що вже о 21:00 розпочнеться один з найжорсткіших раундів шоу - "нокаути". У коментарях, які можна подивитися в офіційному акаунті вокального шоу в Instagram, дуже гаряче, адже кожен підтримує саме свого фаворита.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Пройшов слух, що Монатік знову візьметься за старе і спробує переписати правила шоу під певного учасника? Хто цей щасливчик? І яке прохання буде у зіркового тренера, глядач дізнається вже в 10 ефірі.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

 

Один з когорти зіркових наставників, Монатік, в чудовому настрої готується до наступного ефіру головного вокального шоу країни, адже зібрав чимало нагород на українській премії YUNA.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Як вже звикли багато глядачів Голосу країни, черговий ефір шоу не обійдеться без улюбленого народного інструменту, бандури.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Офіційний Instagram головного вокального шоу країни, пропонує не чекати початку наступного ефіру, а вже зараз зануритися в атмосферу Голосу країни 9, а головне дізнатися, що ж відбувається під час підготовки учасників до шоу.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

Тим часом, тисячі шанувальників шоу ворожать, яку композицію сьогодні виконає один з головних самородків команди Потапа, Арсеній Журавель. Молодий хлопець дуже полюбився не тільки глядачам, але і наставникам, тому цілком може претендувати на перемогу в шоу!

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

До прямих ефірів дев'ятого сезону головного вокального шоу країни залишається рівно один крок. Уже сьогодні учасники проекту зійдуться в наступному етапі - "вокальних нокаутах".

Мабуть, це найбільш жорсткий і непередбачуваний етап для самих учасників шоу. Правила "нокаутів" максимально безкомпромісні. У кожного тренера є чотири крісла, які займуть чотири кращих учасника за підсумками цього раунду.

Головне, що учасники шоу не знають, в якій послідовності вони будуть виступати (це рішення приймають зіркові наставники). Правила прості: перший учасник, який виступить зі своєю композицією, відправляється в крсело №1, але за своє місце йому доведеться переживати до кінця ефіру, адже тренер в будь-який момент може посадити в його крісла іншого виконавця. Коли всі місця будуть зайняті, тренер проекту може посадити наступного учасника на будь-яке крісло або ж відправити його геть.

Однак крім основного етапу шоу, не забувайте, що паралельно проходить етап, який називаеться #другийшанс. Суть його полягає в тому, що переможець цього онлайн-батла отримає шанс взяти участь в "сліпих прослуховуваннях" ювілейного десятого сезону шоу.

Десятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1 + 1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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