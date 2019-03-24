Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн

За крок до прямих ефірів. Очікуються жорсткі нокаути!

Сьогодні, 24 березня, відбудеться десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

Сьогодні на телеканалі 1 + 1 відбудеться 10 ефір вокального шоу Голос країни 9.

Продюсери шоу нагадують, що вже о 21:00 розпочнеться один з найжорсткіших раундів шоу - "нокаути". У коментарях, які можна подивитися в офіційному акаунті вокального шоу в Instagram, дуже гаряче, адже кожен підтримує саме свого фаворита.

Пройшов слух, що Монатік знову візьметься за старе і спробує переписати правила шоу під певного учасника? Хто цей щасливчик? І яке прохання буде у зіркового тренера, глядач дізнається вже в 10 ефірі.

Один з когорти зіркових наставників, Монатік, в чудовому настрої готується до наступного ефіру головного вокального шоу країни, адже зібрав чимало нагород на українській премії YUNA.

Як вже звикли багато глядачів Голосу країни, черговий ефір шоу не обійдеться без улюбленого народного інструменту, бандури.

Офіційний Instagram головного вокального шоу країни, пропонує не чекати початку наступного ефіру, а вже зараз зануритися в атмосферу Голосу країни 9, а головне дізнатися, що ж відбувається під час підготовки учасників до шоу.

Тим часом, тисячі шанувальників шоу ворожать, яку композицію сьогодні виконає один з головних самородків команди Потапа, Арсеній Журавель. Молодий хлопець дуже полюбився не тільки глядачам, але і наставникам, тому цілком може претендувати на перемогу в шоу!

До прямих ефірів дев'ятого сезону головного вокального шоу країни залишається рівно один крок. Уже сьогодні учасники проекту зійдуться в наступному етапі - "вокальних нокаутах".

Мабуть, це найбільш жорсткий і непередбачуваний етап для самих учасників шоу. Правила "нокаутів" максимально безкомпромісні. У кожного тренера є чотири крісла, які займуть чотири кращих учасника за підсумками цього раунду.

Головне, що учасники шоу не знають, в якій послідовності вони будуть виступати (це рішення приймають зіркові наставники). Правила прості: перший учасник, який виступить зі своєю композицією, відправляється в крсело №1, але за своє місце йому доведеться переживати до кінця ефіру, адже тренер в будь-який момент може посадити в його крісла іншого виконавця. Коли всі місця будуть зайняті, тренер проекту може посадити наступного учасника на будь-яке крісло або ж відправити його геть.

Однак крім основного етапу шоу, не забувайте, що паралельно проходить етап, який називаеться #другийшанс. Суть його полягає в тому, що переможець цього онлайн-батла отримає шанс взяти участь в "сліпих прослуховуваннях" ювілейного десятого сезону шоу.

Десятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1 + 1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.