Голос країни 2019: 10 выпуск смотреть онлайн

За шаг до прямых эфиров. Ожидаются жесткие нокауты!

Сегодня, 24 марта, состоится десятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня на телеканале 1+1 состоится 10 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Официальный Instagram главного вокального шоу страны, предлагает не дожидаться начала следующего эфира, а уже сейчас погрузиться в атмосферу Голоса країни 9, а главное узнать, что же происходит во время подготовки участников к шоу.

Тем временем, тысячи поклонников шоу гадают, какую композицию сегодня исполнит один из главных самородков команды Потапа, Арсений Журавель. Молодой парень очень полюбился не только зрителям, но и наставникам, поэтому вполне может претендовать на победу в шоу!

До прямых эфиров девятого сезона главного вокального шоу страны остается ровно один шаг. Уже сегодня участники проекта сойдутся в следующем этапе - "вокальных нокаутах".

Пожалуй, это самый жесткий и непредсказуемый этап для самих участников шоу. Правила "нокаутов" максимально бескомпромиссны. У каждого тренера есть четыре кресла, которые займут четыре лучших участника по итогам этого раунда.

Главное, что участники шоу не знают, в какой последовательности они будут выступать (это решение принимают звездные наставники). Правила просты: первый участник, который выступит со своей композицией, отправляется в крсело №1, но за свое место ему придется переживать до конца эфира, ведь тренер в любой момент может посадить в его кресла другого исполнителя. Когда все места будут заняты, тренер проекта может посадить следующего участника на любое кресло или же отправить его восвояси.

Однако помимо основного этапа шоу, не забывайте, что параллельно проходит этап, который называетя #другийшанс. Суть его заключается в том, что победитель этого онлайн-батла получит шанс принять участие в "слепых прослушиваниях" юбилейного десятого сезона шоу.

Десятый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.