Лілія Ребрик і Сергій Бабкін поміряються логікою та інтуїцією: де, коли і навіщо

Відомо, що учасники проєкту продемонструють понад сотню вражаючих талантів і умінь на грані людських можливостей. Та спершу гравцям і всім телеглядачам потрібно буде вгадати, якими саме оригінальними здібностями вони можуть володіти.

Хтось вмикає холодний розрахунок і довіряє лише фактам, а хтось, як Ребрик, завжди дослухається до свого внутрішнього голосу.

"Особливо до першого враження, бо потім вмикається розум: "А раптом?" І ось це "а раптом" зазвичай заважає. Тому я переконана, що завжди треба довіряти своїй першій думці", - сказала Лілія за лаштунками шоу.

"Не знаю, наскільки мені вдасться вгадувати таланти всіх учасників, але думаю, що людей, які досконально володіють своїм тілом - танцівників, художніх гімнасток, можливо, акробатів - зможу розпізнати. Їх можна виокремити за статурою, якимись жестами. Треба бути дуже уважним, бо підказки можуть бути скрізь", - додала вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Суперник Лілії також радше довірятиме своєму "шостому чуттю", аніж логіці.

А ще Сергій називає себе абсолютно неазартною людиною, хоча на пропозицію взяти участь у такому шоу пристав із задоволенням.

"Скільки себе пам’ятаю, ані карти, ані жодні інші азартні ігри мене не цікавили. Але ж тут треба вмикати інтуїцію. До того ж це командна гра - трохи шоу, трохи театру і безліч загадок. Мені дуже подобається! Чесно кажучи, на мій погляд, логіка рідко допомагає, тому дослухатимусь до свого внутрішнього голосу", - розповів на знімальному майданчику Бабкін.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)