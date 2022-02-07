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Лилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачем

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Понедельник 07 февраля 2022 18:22
Лилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачем Лилия Ребрик и Сергей Бабкин (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Известная ведущая Лилия Ребрик и музыкант Сергей Бабкин будут меряться логикой и интуицией в шоу "Игры талантов", которое 26 февраля в 21:00 стартует на канале "Украина".

Известно, что участники проекта продемонстрируют более сотни впечатляющих талантов и умений на грани человеческих возможностей. Но сначала игрокам и всем телезрителям нужно будет угадать, какими именно оригинальными способностями они могут обладать.

Кто-то включает холодный расчет и доверяет лишь фактам, а кто-то, как Ребрик, всегда прислушивается к своему внутреннему голосу.

"Особенно к первому впечатлению, потому что потом включается разум: "А вдруг?" И вот это "а вдруг" обычно мешает. Поэтому я убеждена, что всегда нужно доверять своему первому мнению", - сказала Лилия за кулисами шоу.

"Не знаю, насколько мне удастся угадывать таланты всех участников, но думаю, что людей, досконально владеющих своим телом - танцовщиков, художественных гимнасток, возможно, акробатов - смогу распознать. Их можно выделить по телосложению, каким-то жестам. Надо быть очень внимательным, потому что подсказки могут быть везде", - добавила она.

Лилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачем

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Соперник Лилии тоже скорее будет доверять своему "шестому чутью", чем логике.

А еще Сергей называет себя совершенно неазартным человеком, хотя на предложение принять участие в таком шоу пристал с удовольствием.

"Сколько себя помню, ни карты, ни другие азартные игры меня не интересовали. Но ведь здесь нужно включать интуицию. К тому же это командная игра - немного шоу, немного театра и множество загадок. Мне очень нравится! Честно говоря, на мой взгляд, логика редко помогает, поэтому буду прислушиваться к своему внутреннему голосу", - рассказал на съемочной площадке Бабкин.

Лилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачемЛилия Ребрик и Сергей Бабкин померяются логикой и интуицией: где, когда и зачем

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, что "чувствует энергетику" людей.

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Сергей Бабкин Лилия Ребрик
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