Ольга Сумская призналась, что "чувствует энергетику" людей

Об этом 55-летняя звезда сказала за кулисами масштабного проекта "Игры талантов", который 26 февраля в 21:00 стартует на канале "Украина".

"Я и хорошо ориентируюсь в пространстве, и когда общаюсь с людьми, где-то чувствую их энергетику. Но ведь нас так запутывают! Кажется, интуиция немного выключается. Поэтому точно знаю, что в шоу "Игры талантов" будут неожиданности", - отметила Ольга.

Нередко бывает, что внутренний голос спасает человека от беды. Поэтому большинство украинцев действительно привыкли доверять своей интуиции.

Но у народной артистки есть еще один совет, к кому обратиться за помощью, когда самостоятельно принять решение не удается.

"Если вы сомневаетесь, то стоит все-таки позвонить человеку, который в этом действительно разбирается. Посмотреть на звезды, какой сегодня лунный день, и тогда получите ответ. А что касается творчества, - когда читаешь классный сценарий, интуиция точно не подводит, ведь ты четко понимаешь, что это действительно талантливо написано и тебе хочется сыграть в этой истории хорошую рольь", - пояснила Сумская.

Ольга Сумская в шоу "Игры талантов" (фото: канал "Украина")

Напомним, что ведущим нового грандиозного шоу будет мегапопулярный DZIDZIO.

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости.

Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен (общий призовой фонд шоу составляет 1,8 миллиона гривен и является самым большим за всю историю современного телевидения!).

Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Настя Приходько с одной из участниц шоу (фото: канал "Украина")