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Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 19:57
Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она Ольга Сумская выглядит непревзойденно в свои 55 (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Styler

Известная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская будет учить женщин выглядеть на все 100. Звезда решила делиться различными лайфхаками, благодаря которым каждая украинка даже в 55 сможет выглядеть на 20 лет моложе!

Для реализации этой цели Сумская даже подалась в бьюти-эксперты и будет вести свою рубрику в "Ранку з Україною".

В новом амплуа на канале "Украина" кинозвезда уже провела первый эфир.

В нем Сумская рассказала, что если ей надо срочно сбросить несколько лишних килограммов, она делает разгрузочный день на овсянке.

Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Друзья, я постоянно худею! На самом деле мой Виталик постоянно мне напоминает о поддержании формы. Но если вам надо потерять хотя бы один килограммчик за день, а это достаточно много, советую есть печеные яблоки и овсянку - результат будет просто фантастический!" - поделилась Сумская.

Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Более того, актриса принесла с собой несколько массажеров, которыми пользуется лично, и рассказала об их действии.

Оказывается, в уходе за телом и фигурой Сумской помогает лимфодренажный массажер. Артистка пользуется им через день, а затем смазывает тело антицеллюлитным кремом.

А вот для тонуса лица Ольга использует классический массажер гуаша, который советует держать в холодильнике.

Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Утром умываетесь, делаете легкий пилинг лица, наносите крем и массируете лицо охлажденным гуаша. Это дарит невероятное ощущение релакса. Поэтому советую просыпаться на 10 минут раньше, чтобы уделить время своему лицу", - сказала актриса.

"Например, я сегодня спала всего 4 часа, но успела сделать массаж - всего 4 минуты, далее крем антицеллюлитный и прикладывание влажного полотенца, горячего и холодного, далее - маска, и готово!" - добавила она.

Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Теперь секреты красоты Сумской могут перенять все желающие.

"Мне 55 лет, но в душе - 25! На самом деле я горжусь своим возрастом - я бабушка двух внуков! Уверена - сегодня женщины открывают новые горизонты. Поэтому я счастлива приобщиться к этому проекту! Буду рассказывать вам про все - от современных технологий и массажеров, до рецептов натуральных масочек, чтобы все украиночки всегда были счастливы и наслаждались своей красотой", - прокомментировала звезда.

Ольга Сумская будет учить украинок быть такими же красивыми, как и она

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

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Ольга Сумская
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